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Экономика

ЦБ планирует ужесточить правила выдачи ипотеки в России

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ЦБ планирует ужесточить правила выдачи ипотеки в России

Москва, 17 декабря. В России могут ужесточить правила выдачи ипотеки для банков. Данные меры озвучены в докладе Центробанка, который подготовлен для обсуждения участниками рынка.

Согласно документу, с 1 июля 2020 года ЦБ может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога.

Как передает РИА Новости, ЦБ хочет лишить банки стимула выдавать ипотечные кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой и низким первоначальным взносом.

Предполагается, что в случае принятия данных мер нагрузка на капитал банков при сохранении структуры ипотечных портфелей может вырасти в 1,4 раза.

ЦБ планирует ужесточить правила выдачи ипотеки в России

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в интервью телеканалу «360» предположил, что при введении данных мер «ипотека вырастет пропорционально затратам для компаний, банков, которые будут выдавать подобную услугу». 

Еще одним важным моментом, который отметил эксперт, является то, что «затраты возрастут и на строительном рынке». 

Неделей ранее президент РФ Владимир Путин призвал российские власти начать работу над снижением ставок по ипотеке. При этом глава государства подчеркнул, что искусственно занижать ставки не стоит, поскольку в итоге это может «подтолкнуть саму инфляцию».

Путин еще в августе во время встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил о том, что ожидает снижения ипотечных ставок до конца 2019 года в связи со снижением инфляции.

Источник: РИА Новости
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