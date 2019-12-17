Призер конкурса Федерального агентства новостей призвала помогать хорошим новостям России

Редактор и продюсер портала «Кубань 24» Анастасия Аврамова заняла третье место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России», итоги которого Федеральное агентство новостей подводит дважды в месяц по пятницам. Она рассказала о школьнике из Геленджика, который изобрел, сконструировал и испытал глубоководного робота. Заметка Анастасии была отобрана на конкурс профессиональным жюри, а затем выставлена на читательское голосование, по результатам которого кубанская журналистка заняла третье место и получает денежный приз в размере десяти тысяч рублей.

«Мы не подавали заявку на участие в конкурсе «Хорошие новости России». То есть мой материал заметило и отобрало из огромного потока информации, ежедневно публикуемой в Интернете, конкурсное жюри. А потому новость о том, что я заняла третье место, стала для меня огромным сюрпризом. И главное — очень приятным», — отметила в беседе с ФАН Анастасия Аврамова.

О конкурсе «Хорошие новости России» она услышала впервые, но теперь намерена подключить к нему своих коллег и знакомых журналистов.

«Это замечательный конкурс и прекрасная инициатива — продвигать новости, которые рассказывают людям о чем-то положительном. Отрадно, что акцент делается на позитивных новостях, а не на криминале, каких-то критических событиях и так далее. Потому что негатива и так предостаточно в тех же СМИ, по телевизору, в интернете, а хорошему и доброму, к сожалению, надо помогать, чтобы на него тоже обращали внимание», — считает призер «Хороших новостей России».

И словно в подтверждение слов Анастасии Аврамовой Федеральному агентству новостей попалась на глаза «Смоленская народная газета». Мы хотели поощрить ее за освещение региональной тематики, но быстро отказались от этой идеи, потому что на ее страницах не нашли ни одной хорошей новости о Смоленской области.

«Это очень странно, когда СМИ не видит ничего позитивного вокруг, отказывается замечать доброе и хорошее из того, что происходит. То есть газета предпочитает говорить только негативные вещи о своей малой родине. А теперь подумайте, какого читателя воспитает такое СМИ? И что полезного и хорошего может сделать человек, привыкший замечать только плохое? Поэтому я призываю журналистов из регионов активнее отрабатывать позитивную повестку и участвовать в нашем конкурсе «Хорошие новости России»» — говорит гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.

Напомним, «Хорошие новости России» — это инициированный ФАН конкурс для журналистов из региональных СМИ, которые продвигают конструктивную повестку и позитивные сведения о происходящем в Российской Федерации. Дважды в месяц поощряются авторы информационных материалов (в рамках конкурса актуальных публикаций, он же — оперативный конкурс), дважды в год — авторы больших аналитических или художественно-публицистических журналистских работ. Денежные призы в оперативном конкурсе составляют 10 тысяч рублей за третье место, 20 тысяч — за второе, 30 тысяч — за первое. Победитель большого конкурса «Хорошие новости России» получает 100 тысяч рублей.

Если вы хотите, чтобы ваши материалы участвовали в оперативном конкурсе «Хорошие новости России», то вам нужно прислать заявку на почту goodrussia@riafan.ru, указав, что вы намерены побороться за призы, которые присуждаются дважды в месяц. Условия участия в этом конкурсе просты: претендующий на победу материал должен выйти в свет в период с 6 по 19 декабря и сообщать о чем-то хорошем. 20 декабря конкурсная комиссия выберет очередную десятку номинантов и выставит их на читательское голосование, которое будет длиться ровно одну неделю. Таким образом, новые победители конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» будут определены под самый Новый год. Дорогие журналисты региональных СМИ, не упустите свой шанс!