Депутат Госдумы объяснила свои слова о малоимущих

Москва, 17 декабря. Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан страны с уголовниками. По мнению парламентария, ее политические оппоненты вырвали слова из контекста.

Ранее в прессе появились сообщения, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их при этом с заключенными, которые содержатся на обеспечении государства. Депутат Госдумы объяснила свои слова.

«Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами: в Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен», — сказала Ирина Гусева в комментарии РИА Новости.

Она считает, что ее политические оппоненты вырвали слова из контекста. Как передает «Газета.Ru», Гусева также добавила, что воспитывалась в обычной семье и не обидит простого человека.

Между тем в эфире НСН депутат Госдумы Александр Старовойтов призвал проверить заявление Гусевой на этичность.

«Возможно, ее слова вырваны из контекста. Но, то, как передает ее слова пресса, режет слух», — отметил он.

Старовойтов напомнил, что за последнее время было достаточное число примеров, когда чиновники разных уровней высказывали «неоднозначные вещи» и «лишались своих постов». Депутат отметил, что у тех, кто присутствовал на заседании и у кого есть его стенограмма, могут принять решение: выносить ли высказывания Гусевой в комиссию по этике.