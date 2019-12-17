Британский посол рассказал о судьбе Скрипалей

Москва, 17 декабря. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в Великобритании под защитой британских властей. Об этом заявил посол Великобритании в Москве Лори Бристоу.

По его словам, в настоящее время Скрипали находятся под защитой властей Великобритании. Дипломат также добавил, что они получили просьбу сотрудников посольства РФ в Лондоне о встрече, передает «Царьград».

«Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять», — пояснил посол.

Напомним, в марте 2019 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее власти Великобритании заявили, что «ответственность за отравление Скрипалей якобы «лежит на России». Москва опровергла обвинения Лондона, потребовав предоставить материалы расследования, однако британские власти отказываются их предоставить под различными предлогами.

Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что в «деле Скрипалей» отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие причастность России. По его словам, МИД России направил внешнеполитическому ведомству Великобритании около 60 дипломатических нот с требованием предоставить Москве доступ к пострадавшим гражданам РФ и материалам расследования.