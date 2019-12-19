Дамаск, 19 декабря. В районе Аль-Хельвания города Алеппо обрушился четырехэтажный дом, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Как стало известно, жители аварийного дома были эвакуированы заранее, поскольку это здание не соответствовало требованиям безопасности, необходимым для проживания. Причиной обрушения стали многочисленные повреждения, которые произошли в первую очередь из-за террористических обстрелов. Атаки боевиков серьезно ослабили конструкцию дома. Даже после освобождения региона от незаконных вооруженных группировок, его не удалось полностью восстановить.

Сразу после обрушения здания рабочие, члены городского совета Алеппо, волонтеры и команда пожарных приступили к разбору образовавшихся завалов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в Алеппо — большая часть жилых районов города серьезно пострадала во время террористических атак. Ранее сообщалось, что пять сирийских граждан погибли в результате обрушения пятиэтажного здания в районе Маади в Старом городе, среди них — ребенок и две женщины.

Напомним, что журналисты Федерального агентства новостей опубликовали большой материал о том, как США поддерживали и финансировали боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1. Кроме того, ФАН узнал о том, что журналисты либеральных СМИ, а именно представитель «Новой газеты» Денис Коротков, являющийся автор фейков про ЧВК «Вагнера», сотрудничают с террористическими группировками. При этом, беглый олигарх Михаил Ходорковский помогает им поддерживать связь с джихадистами. Сообщалось также и о том, что США организовали в нашей стране сеть СМИ, которые распространяют ложную информацию от сирийских боевиков.

ФАН также выпустил большой материал, посвященный спецоперации ВКС РФ в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.