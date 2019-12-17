Донбасс сегодня: бойцы ВСУ устроили бунт, украинцы потеряли флешку с секретной информацией

Донбасс, 17 декабря. Украинская армия применила артиллерию при нанесении ударов по ДНР. В бригаде ВСУ возникли беспорядки из-за задержания мародеров. Украинские военные потеряли флешку с важной информацией. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В прошедшие сутки представители Луганской и Донецкой Народных Республик зафиксировали одиннадцать обстрелов со стороны киевских силовиков. В ЛНР после нескольких дней тишины обстрелу из боевой машины пехоты (БМП) подвергся поселок Смелое. В ДНР обстрелы зафиксированы на всех трех направлениях обороны. Там бойцы Киева использовали 120-мм и 82-мм минометы, БМП, гранатометы, бронетранспортеры и стрелковое оружие. По селам Ленинское, Безыменное и Набережное отработала украинская 122-мм артиллерия. В зоне обстрелов находилось девять населенных пунктов.

Беспорядки в рядах ВСУ

Как стало известно от собственных источников Народной милиции ДНР, в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины произошли беспорядки, связанные с задержанием сотрудниками СБУ начальника инженерной службы бригады В. М. Комара и водителя А. В. Рыбака. После ареста военнослужащих личный состав бригады устроил бунт.

Как рассказал представитель военного ведомства ДНР Ринат Айгистов, задержанных арестовали за участие в хищении личного имущества мирных жителей населенных пунктов Орловское, Македоновка и Сартана. Следствие установило, что водитель на грузовике «Урал» вывозил награбленное вглубь страны, а офицер был сопровождающим груза по приказу командира бригады Василия Зубанича. Рядовые бригады были в курсе происходящего и возмутились тому, что следственные мероприятия не коснулись комбрига, непосредственно руководившего преступными действиями.

Бойцы бригады даже пытались устроить самосуд над Зубаничем, однако тот организовал себе вооруженную охрану из состава разведроты соединения. Беспорядки были остановлены сотрудниками правоохранительных ведомств, а участвующие в них арестованы до выяснения обстоятельств.

Украинские силовики потеряли флешку с секретной информацией

В расположении 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ работает комиссия в составе сотрудников службы защиты государственной тайны штаба ООС. Вместе с контрразведкой СБУ проверяющие ищут утерянный флеш-накопитель, в памяти которого содержались документы аппаратуры шифрования, сведения о местах дислокации узлов связи и командных пунктов, а также план оповещения частей ВСУ при объявлении боевой готовности.

В подразделениях ВСУ процветают неуставные отношения

Как стало известно Народной милиции ЛНР, правоохранительными органами Украины только за ноябрь-декабрь начато расследование по 25 уголовным делам, возбужденным по фактам нарушения уставных отношений между военнослужащими оперативно-тактической группировки «Север» в частях, дислоцирующихся в зоне силовой операции. Из общего количества уголовных дел по 15 проходят случаи нанесения телесных повреждений.

По приказу командующего ОТГ «Север» Петра Ромигайло, командиров и внештатных психологов бригад на занятиях обучают методам по выявлению психически травмированных бойцов и правилам оказания психологической помощи, направленной на недопущение самоубийств и дезертирств. Особое внимание уделяется личному составу, склонному к употреблению алкоголя и наркотических веществ. За последние два месяца в соединениях ОТГ «Север» в Луганской области зафиксировано шесть случаев дезертирства и четыре попытки суицида.