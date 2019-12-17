Для Украины закрытие крупнейшего рынка сбыта — что-то близкое к экономическому самоубийству. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

Расширенный список

Российское правительство расширило перечень товаров, которые запрещены к ввозу в РФ с Украины. Постановление было опубликовано на портале правовой информации.

Эти меры были приняты в ответ на продление Украиной действия пошлин на ввоз товаров из Российской Федерации. В этот список попали фруктоза и глюкоза, кукурузный крахмал, котлы и радиаторы центрального отопления.

Кроме того, в список добавили медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки и подкладные судна, жгуты и медицинские пробки. Также правительство запретило импорт на Украину макулатуры и других бумажных отходов.

Украинские власти собираются ввести антироссийские санкции против предприятий, которые расположены на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Экономическое самоубийство

Как отметил Юрий Голубь, последствия ответных санкций очевидны — это закрытые средние и мелкие предприятия, рост числа безработных, сокращение налоговых поступлений. Новейшая история Украины — характерный пример того, как политика полностью подминает экономику.

«С хозяйственной точки зрения, Майдан, война в Донбассе, антироссийские санкции абсолютно иррациональны — украинские политики просто взяли и закрыли крупнейший рынок сбыта. И не только российский. Если учитывать рост транспортных пошлин, закрылись едва ли не все рынки СНГ. Для любой страны закрытие крупнейшего рынка сбыта — что-то близкое к экономическому самоубийству. И мы видим результаты — Украина, некогда промышленно развитое государство, теряет целые отрасли промышленности — ракетно-космическую, авиационную, судостроительную и так далее», — пояснил Юрий Голубь.

В пример эксперт привел очень удачный среднемагистральный самолет Ан-148, производившийся в кооперации с российскими авиазаводами. Сейчас он окончательно «похоронен». Практически прекратили работу николаевские судостроительные заводы.

«Примеры можно перечислять долго. Зато украинские политики хвастаются, что каждый третий европейский автомобиль ездит с украинским кабелем. Но кабель — плохая замена самолетам, судам, ракетным двигателям. Европейский рынок никогда не станет полноценной альтернативой связям, налаженным еще со времен сталинской индустриализации. И света в конце туннеля пока не видно. Украина продолжает находиться под внешним управлением, а главное, что нужно заокеанским патронам — максимальная дестабилизация на границе с Россией», — заключил Юрий Голубь.

Экономические отношения между Российской Федерацией и Украиной ухудшились в 2015 году. Украина отменила зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд товаров из России. Позже санкционные списки неоднократно расширялись.