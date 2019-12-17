ФБК взял курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в метро Петербурга

Москва, 17 декабря. Так называемая «оппозиция» взяла курс на оправдание террористов, устроивших взрыв в петербургском метрополитене в 2017 году. Менеджер так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в РФ. – Прим. ФАН) Леонид Волков поддержал либеральные СМИ, которые пытаются выгородить виновных в трагедии.

Ранее в ряде СМИ начали появляться публикации, в которых утверждалось, что лица, обвиненные в этом преступлении, якобы могут являться абсолютно невиновными людьми. Позже издание The Insider стало безосновательно уверять, что власти сажают в тюрьму «случайных людей». Главный редактор этого СМИ Роман Доброхотов на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой попытался развить тему дальше, заявив о неких «пытках» и «липовом обвинении». По его мнению, «11 человек ни за что укатывают на 20 лет».

Как отмечает Nation News, подобные попытки выгородить террористов, когда все обстоятельства дела были выявлены и тщательно проанализированы, можно расценить как заинтересованность оппозиции в получении личной выгоды на громком и трагическом деле.

Издание обратило внимание, что и так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» взял курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в метро Петербурга. Менеджер по проектам ФБК Леонид Волков в Twitter поддержал The Insider. При этом он добавил, что «похватали случайных людей».

Как отмечает Nation News, очевидно, что сейчас для ФБК важно сконцентрировать интерес на этой теме. При этом «оппозиция» попытается представить дело о трагедии как показатель «несправедливости власти и сотрудников правоохранительных органов».

Удивления это не вызывает, так как сам «Фонд борьбы с коррупцией», признанный иностранным агентом в России, неоднократно оказывался в центре громких скандалов, равно как и его лидер Алексей Навальный. Теперь блогер, чтобы отвлечь внимание от своей организации, пытается переключить внимание общества и дискредитировать работу спецслужб. Через своего главного помощника Волкова он собирается убедить население в якобы неправомерности действий ФСБ и властей.

Своими заявлениями «оппозиция» безосновательно выставляет преступников невиновными, а систему опасной, отмечает издание. Тем самым либералы стараются посеять панику в обществе и действуют в интересах тех, кто намерен изнутри подорвать государственный строй РФ.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов подорвал бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате 16 человек, включая смертника, погибли, еще 103 пассажира получили ранения. Организатор атаки Аброр Азимов был приговорен к пожизненному заключению, еще 10 фигурантов дела получили сроки от 19 до 28 лет заключения.