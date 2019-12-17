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ФБК взял курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в метро Петербурга

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ФБК взял курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в метро Петербурга

Москва, 17 декабря. Так называемая «оппозиция» взяла курс на оправдание террористов, устроивших взрыв в петербургском метрополитене в 2017 году. Менеджер так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в РФ. – Прим. ФАН) Леонид Волков поддержал либеральные СМИ, которые пытаются выгородить виновных в трагедии.

Ранее в ряде СМИ начали появляться публикации, в которых утверждалось, что лица, обвиненные в этом преступлении, якобы могут являться абсолютно невиновными людьми. Позже издание The Insider стало безосновательно уверять, что власти сажают в тюрьму «случайных людей». Главный редактор этого СМИ Роман Доброхотов на своей странице в Twitter опубликовал запись, в которой попытался развить тему дальше, заявив о неких «пытках» и «липовом обвинении». По его мнению, «11 человек ни за что укатывают на 20 лет».

ФБК взял курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в метро Петербурга

Как отмечает Nation News, подобные попытки выгородить террористов, когда все обстоятельства дела были выявлены и тщательно проанализированы, можно расценить как заинтересованность оппозиции в получении личной выгоды на громком и трагическом деле.

Издание обратило внимание, что и так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» взял курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в метро Петербурга. Менеджер по проектам ФБК Леонид Волков в Twitter поддержал The Insider. При этом он добавил, что «похватали случайных людей».

ФБК взял курс на оправдание террористов, взорвавших бомбу в метро Петербурга

Как отмечает Nation News, очевидно, что сейчас для ФБК важно сконцентрировать интерес на этой теме. При этом «оппозиция» попытается представить дело о трагедии как показатель «несправедливости власти и сотрудников правоохранительных органов».

Удивления это не вызывает, так как сам «Фонд борьбы с коррупцией», признанный иностранным агентом в России, неоднократно оказывался в центре громких скандалов, равно как и его лидер Алексей Навальный. Теперь блогер, чтобы отвлечь внимание от своей организации, пытается переключить внимание общества и дискредитировать работу спецслужб. Через своего главного помощника Волкова он собирается убедить население в якобы неправомерности действий ФСБ и властей.

Своими заявлениями «оппозиция» безосновательно выставляет преступников невиновными, а систему опасной, отмечает издание. Тем самым либералы стараются посеять панику в обществе и действуют в интересах тех, кто намерен изнутри подорвать государственный строй РФ.

Напомним, теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов подорвал бомбу в вагоне метро между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате 16 человек, включая смертника, погибли, еще 103 пассажира получили ранения. Организатор атаки Аброр Азимов был приговорен к пожизненному заключению, еще 10 фигурантов дела получили сроки от 19 до 28 лет заключения.

Источник: Nation News
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