Дочь Заворотнюк выложила фото из церкви

Москва, 17 декабря. Старшая дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выложила в социальной сети фотографию из церкви, сделанную во время крестин дочери своей подруги

«Поздравляю с таинством крещения самой красивой девочки», — подписала она снимок.

Напомним, что о судьбе Анастасии Заворотнюк уже несколько месяцев ничего неизвестно. СМИ сообщали о том, что у артистки диагностирован рак мозга, она проходила лечение и в настоящий момент находится на реабилитации. Согласно предварительным данным, развитие онкологического заболевания могла спровоцировать процедура ЭКО или же попытка омолодиться при помощи стволовых клеток.

При этом официального подтверждения данной информации пока не поступало. Родственники звезды сериала «Моя прекрасная няня» решили не общаться с журналистами, чем способствовали распространению самых разных слухов и домыслов.

К примеру, недавно появилась информация о параличе Заворотнюк. По данным Telegram-канала Mash, опухоль в левом полушарии мозга спровоцировала развитие патологии у Заворотнюк. Сначала у артистки отнялась правая рука, а затем болезнь парализовала всю правую сторону. При этом источник Mash сообщил, что шансов на восстановление у актрисы мало. Пиар-представитель актрисы Стас Христов отказался от комментариев.

Отметим, что блогер Лена Миро заподозрила хранящих молчание родственников Заворотнюк в попытке собрать побольше денег. По ее словам, если окажется, что у актрисы действительно глиобластома, о чем пишут некоторые СМИ, то жить ей осталось совсем недолго. И тогда многие могут счесть, что сбор денег на ее лечение в таких условиях не будет иметь смысла.