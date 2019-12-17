Правила выдачи ипотеки ужесточат? События дня. ФАН-ТВ

Новые антироссийские санкции Киев собирается ввести новые антироссийские санкции. Ограничительные меры направят против предприятий, находящихся на неподконтрольной Украине территории и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России. Так во всяком случае говорится в постановлении кабинета министров Незалежной, опубликованном на сайте правительства. На обсуждение Совету национальной безопасности и обороны Украины дают месяц, а вот сами меры якобы будут действовать три года. В случае принятия нововведений, о них планируют также проинформировать Европейский союз, США и другие государства. Конечно же для того, чтобы те последовали их примеру. Только кому именно они сделают плохо новыми санкциями, уже становится риторическим вопросом. Ограничения, введенные против России странами Запада, сокращают объем торговли на $4 млрд ежемесячно. Почти половина потерь приходится как раз на страны, которые ввели санкции. Сейчас правительство России в ответ расширило перечень товаров, ввоз которых с Украины запрещен. Список пополнил кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления, а также некоторый медицинский инвентарь.

Столкновения у стен Верховной Рады Пока одни решают ввести новые санкции, другие устраивают митинг и столкновения у стен Верховной Рады. Акция против открытия рынка земли на Украине собрала в Киеве около 3 тысяч человек. Националисты устроили стычку с полицией. Радикалы с палками, бутылками и камнями по одну сторону, по другую — правоохранители и слезоточивый газ. Есть информация о пострадавших с обеих сторон, однако точное их число пока неизвестно. А поводом для столкновений стали попытки силовиков убрать палатки, которые митингующие хотели установить у здания парламента. А вот суть изначальной претензии. Часть протестующих выступает против законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель. Рада как раз одобрила документ, который открывает земельный рынок. Видимо, некуда деваться, это было одним из требований западных кредиторов Украины. Тем не менее, фермеры и примкнувшие к ним националисты выступают против такого шага, опасаясь выкупа иностранными компаниями или олигархами всего чернозема.