Сирия, 17 декабря. В Дейр-эз-Зоре боевики ИГИЛ1 застрелили мужчину. В лагере беженцев «Аль-Хол» ребенок погиб без медицинской помощи. С начала операции «Источник мира» в Сирию вернулась 371 тысяча беженцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с джахидистами альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли курдских боевиков на севере Алеппо, совместно с военной полицией РФ провели патрулирование на северо-востоке САР.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в убийстве местного жителя в Дейр-эз-Зоре, застрелило члена SDF.

Провинция Алеппо

Очередной российско-турецкий совместный патруль прошел по маршруту, который взял начало в поселке Джарих-Фукани. В состав конвоя вошли 50 военнослужащих военной полиции Турции и России, их сопровождал беспилотник ВКС РФ. Как сообщили в Минобороны РФ, патруль прошел через поселки Ашам, Зор-Магар и город Джераблус, общая протяженность пути составила 60 километров.

Инициативу по совместному обеспечению порядка и безопасности на северо-востоке САР силами военной полиции была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли 22 октября.

На севере провинции в районе деревни Мараназ артиллерия турецкой армии ударила по опорным пунктам курдских радикалов «Демократических сил Сирии» и обстреляла их склады боеприпасов. Как сообщает новостное агентство Syria Watan News, сведений о потерях ни с одной из сторон пока что не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Даранджа боевики «Исламского государства» застрелили молодого человека по имени Хайтам Юсеф Аль-Исмаил. Как сообщает агентство Deir Ezzor 24, террористы убили юношу за то, что он вступил в отряды «Демократических сил Сирии» (SDF).

Источник также сообщил, что в деревне Хавиджа жители обнаружили неопознанное тело со следами огнестрельных ранений — труп был брошен в полях, где его нашли рабочие. Как сообщает местный источник, в убийстве также подозревают террористов ИГИЛ. Личность убитого пока что устанавливается.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают работу на юге Идлиба и нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов в районе поселка Тель-Манас. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), столкновения между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и отрядами боевиков произошли в это время в районе поселков Ум-Джалал и Ат-Тах. У деревни Синджар стороны обменялись ракетными ударами, без сообщений о потерях с обеих сторон. На востоке провинции у деревни Абу-Шарки правительственные силы открыли огонь из пулеметов по укреплениям джихадистов.

Провинция Хасака

В лагере для беженцев «Аль-Хол» погиб ребенок, о чем сообщает новостной портал Alk Habour 21. Причиной смерти послужила кишечная инфекция, которую мать мальчика не смогла вылечить в полевых условиях — в лагере по-прежнему сохраняется проблема с доступом к медицинской помощи, курдские боевики не впускают гуманитарные конвои и сотрудников Красного Креста на территорию лагеря якобы из соображений безопасности. Вчера в лагере также погибла трехлетняя девочка из-за пониженного давления воздуха и недоедания.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в безопасную зону на северо-востоке Сирии вернулось уже свыше 371 тысячи беженцев с начала военной операции «Источник мира». Напомним, Анкара объявила о начале операции 9 октября этого года. Всего в сформированной зоне безопасности Анкара планирует расселить около двух миллионов сирийских беженцев, которые получили убежище в Турции после начала вооруженного конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.