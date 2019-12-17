Избранник Сябитовой тайно женился на молодой девушке

Москва, 17 декабря. Телеведущая Роза Сябитова рассказала, что ее бывший возлюбленный тайно женился. По словам знаменитой телесвахи, новая супруга ее экс-бойфренда младше на 30 лет.

На своей странице в Instagram Сябитова опубликовала запись, в которой рассказала о произошедшем.

«Мой уже бывший бойфренд (ровесник), пока я была вдали от него, женился на молодой девушке младше на 30 лет (ровесница моей дочери)», — отметила она.

Сябитова добавила, что если бы у молодой любовницы ее избранника был «меркантильный интерес» — она бы «не так сочувствовала». Однако, добавила телеведущая, по словам друзей, девушка действительно любит этого мужчину.

«Это признак классической геронтофилии (абсолютно искреннее влечение), которая характеризуется отсутствием меркантильного интереса у партнерши. Как утверждают врачи-психиатры, в основе всегда лежит низкая самооценка и неуверенность в себе», — заявила Роза Сябитова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 15 Дек 2019 в 1:55 PST

Как передает издание «Дни.Ру», избранником Сябитовой являлся живущий на Кипре мужчина. Он женился на другой девушке незадолго до планируемой свадьбы с Сябитовой. Сейчас телеведущая публикует снимки в Instagram, указывая остров Кипр геолокацией фотографий.

Ранее Роза Сябитова и Лариса Гузеева отреагировали на слухи о закрытии программы «Давай поженимся!», напоминает «Газета.Ru». По словам телесвахи, сейчас шоу активно продвигается на YouTube, и необходимости закрывать «рейтинговую и народную» программу, приносящую неплохие доходы, нет.