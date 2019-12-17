Главные новости 17 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 17 декабря.

Ройзман под покровительством Ходорковского продвигает интересы его «карманного» политика Шлосберга из «Яблока». Ройзман и Шлосберг — самые провальные политические проекты Ходорковского.

Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене. Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев назвал «жалким зрелищем» первый после инсульта концерт Николая Носкова. Мазаев назвал «жалким зрелищем» концерт перенесшего инсульт Носкова.

Музыкальный фильм примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой «Тот самый концерт» провалился в прокате, сообщают СМИ. Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате.

Шотландская компания готова заплатить около 4,5 тысячи евро человеку, который проживет неделю в замке. Кофейная компания ищет человека, готового прожить неделю в шотландском замке.

Ее избранник Михаил Куницын является ведущим концертов и радиопрограмм. Вовк рассказала, что готовится выйти замуж.

Эстрадная певица Марина Хлебникова призналась, что на протяжении последних 14 лет страдает от неизлечимой болезни. Хлебникова призналась, что неизлечимо больна.

Пираты атаковали нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Нигерии и захватили 20 членов экипажа. Пираты взяли в заложники 20 членов экипажа на нефтяном танкере в Гвинейском заливе.

«Нафтогаз» судится с властями после выдачи американской компании разрешения на разработку Варвинского месторождения. «Нафтогаз» подал в суд на власти Украины.

Он назвал Гордона нацистом и русофобом, который защищает нацистскую Германию и империалистическую Японию. Соловьев ответил на реплику Гордона о «лишении» России Крыма и Курил.