Инвестиции в Тартус дадут России ключ к Ближнему Востоку и Африке — военный эксперт

Российская Федерация в ближайшие годы вложит 500 млн долларов в модернизацию сирийского порта Тартус, который был передан под управление России по соглашению с официальным Дамаском. Об этом рассказал вице-премьер правительства России Юрий Борисов, который в настоящее время находится в САР с двухдневным визитом.

Развитие Тартуса

По словам Борисова, Россия в сотрудничестве с Сирией намерена наладить работу старого порта в Тартусе и модернизировать портовые сооружения до современного уровня. Ранее, напомним, стало известно, что Москва обсуждает с сирийскими властями возможность создания в Тартусе свободной экономической зоны для импорта, дистрибьюции и реэкспорта зерновых из РФ. Благодаря помощи РФ сирийский порт, который страдает сейчас от недостаточной загрузки, в ближайшие годы может превратиться в крупный торговый хаб для всего Ближнего Востока.

В ходе визита в Сирию вице-премьер Юрий Борисов встретился с президентом Башаром Асадом. Намечены также встречи с министром Мансуром Аззамом и главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

Как сообщил Борисов на встрече с Асадом, Россия намерена выделить Сирии гуманитарную помощь в размере 100 тысяч тонн зерна — поставки начнутся до конца декабря.

Восстановление экономики

«Каждый раз, приезжая в Сирию, приятно наблюдать, что восстанавливается мирная жизнь. Но нам предстоит еще много сделать в плане восстановления экономики. Я думаю, что за год мы достигли неплохих результатов: начинает восстанавливаться комбинат по производству удобрений, неплохо идут дела в Тартусе», — отметил вице-премьер.

В ходе встречи обсуждались вопросы восстановления промышленности в Сирии: в частности, Борисов упомянул восстановление химического комбината в Хомсе — с помощью России производство будет модернизировано. В дальнейшем российские инвесторы (которые вкладывают около 200 млн долларов) планирует вывести продукцию сирийского завода на рынок стран Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что в Хомсе были запущены газовые месторождения «Шурейфа-2» и «Шурейфа-104».

Прорыв экономической блокады и перспективы для РФ

По замыслу российских инвесторов, порт Тартус должен стать одним из ключевых элементов транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив», отметил Юрий Борисов. Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Иран рассматривает планы восстановления железнодорожной сети в Сирии и объединении транспортных систем Иран — Ирак — Сирия от Тегерана и до Латакии. Вместе с планами участия в китайской системе «Один пояс, один путь», о которых заявил вчера Башар Асад, помощь союзников может прорвать экономическую блокаду, созданную вокруг Сирии странами Запада.

Для России крайне важно участие в послевоенном восстановлении Сирийской Арабской Республики, поскольку оно открывает перед РФ новые горизонты в ближневосточной политике, считает эксперт информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин. По мере того как Сирия выходит из состояния войны, для РФ открывается там все больше экономических возможностей.

«Россия постепенно начинает поставлять в Сирию не только оружие, но и стройматериалы, трубопрокат. Разумеется, Сирия не получает это даром — она компенсирует это поставками оливковых масел, фруктов, текстилем, — напомнил Борис Рожин. В перспективе это означает доступ для российских нефтяных компаний в нефтегазовую отрасль Сирии, где они смогут получить контракты на совместное освоение недр в тех районах, которые полностью очищены от боевиков — по той же схеме, как «Лукойл» и «Роснефть» в Ираке. Это позволит нарастить грузопоток через порты Тартус и Банияс, причем в обе стороны. При этом развитие инфраструктуры для военного флота в Тартусе позволит параллельно и увеличить доступность порта для сухогрузов и танкеров, которые будут приходить из России».

Влияние РФ в Средиземноморье

Военный эксперт признал, что на данный момент у Черноморского флота РФ нет возможности сформировать отдельную «Средиземноморскую флотилию» — это связано в первую очередь с постепенным устареванием кораблей ЧФ РФ.

«Старые корабли постепенно выводятся из строя, а того, что есть сейчас — новых кораблей, новых подводных лодок, еще недостаточно. До уровня СССР, у которого действовала эффективная эскадра в Средиземном море, пока далеко, — признал эксперт. Однако в перспективе развитие самой базы дает возможность выделить более серьезные силы для действий в Восточном Средиземноморье. Присутствие там нескольких боевых кораблей дает возможность действовать у берегов Сирии. Это расширяет возможности России по проекции военной силы — и соответственно, дипломатические возможности в странах Ближнего Востока и Северной Африки».

Разумеется, расширение военных и политических возможностей России на Средиземноморье — особенно на фоне катастрофического ухудшения отношений внутри НАТО — не может остаться без внимания западных стран.