Объединение Ройзмана и Навального грозит новыми незаконными митингами с беспорядками

Москва, 17 декабря. Сторонники скандального блогера Алексея Навального планируют принять участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоятся в 2021 году.

Принять участие в предстоящих выборах планирует глава признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов, а также большой друг ФБК экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

17 декабря Ройзман и Навальный устроили совместную пробежку в Москве, в ходе которой обсудили «устройство России», а также свои планы по участию в выборах в Госдуму. Судя по всему, по итогам пробежки Ройзман и Навальный достигли договоренностей и теперь планируют объединить свои усилия в «политической борьбе», что означает подготовку очередной волны «несанкционированных митингов с беспорядками».

«Пробежали пятнадцать километров не торопясь, поговорили о Довлатове и о Шпаликове. И вообще о жизни. Сошлись на том, что Россия — страна, за которую стоит бороться. Все только начинается», — написал Ройзман в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что 20 ноября Навальный и Ройзман провели в Москве аналогичную пробежку, в ходе которой так называемые «оппозиционеры» обсудили будущую предвыборную кампанию, а также объединение общих усилий. Ройзман раздумывал на протяжении месяца, после чего дал положительный ответ.

При этом Ройзман начал получать денежные средства от Ходорковского еще до объединения усилий с Навальным. Об этом свидетельствует участие Ройзмана в так называемых форумах, организацией которых занимается Ходорковский. Кроме того, Ройзман состоит в «Союзе независимых публицистов», который также спонсируется Ходорковским, передает Nation News.

В настоящее время между Навальным и Ходорковским продолжается конфликт, причиной которого стало так называемое «Умное голосование», запущенное блогером. В рамках этих разногласий «оппозиции» удалось завербовать в свои ряды Евгения Ройзмана.

Ройзман заинтересован в сотрудничестве с Навальным, так как даже в случае провала на выборах в Госдуму он получит более широкую известность в либеральных кругах благодаря поддержке блогера. Однако вполне может быть, что Ройзман пытается усидеть на двух стульях, получая деньги от Ходорковского и информационную поддержку от Навального.

В сентябре 2019 года Ройзман объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму. При этом изначально Ройзман планировал участвовать в выборах в качестве одномандатника, однако позднее передумал, решив баллотироваться от «Партии перемен». Кроме того, о своем намерении участвовать в выборах в 2021 году объявил директор ФБК Иван Жданов. Данное решение Жданов принял после отбывания очередных 10 суток ареста за организацию незаконного митинга в Москве.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, в котором раскрывается «внутренняя кухня» антироссийского либерального издания «Новая газета». Журналистам ФАН удалось узнать расценки на заказные публикации в «Новой газете». По данным источника ФАН, минимальная стоимость заказной публикации составляет не менее 1,5 миллиона рублей.

Первая часть расследования ФАН была посвящена связям беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Во второй части расследования ФАН рассказывалось о связях США с боевиками ИГ. Журналистам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

Третий материал ФАН был посвящен военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с радикальными исламистскими группировками на территории САР.

В четвертом расследовании ФАН рассказывалось о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих фейки о деятельности России в Сирии. В американскую сеть антироссийских СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

1 Организация запрещена на территории РФ.