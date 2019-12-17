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«Динамо» ищет игроков на две позиции

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«Динамо» ищет игроков на две позиции

Москва, 17 декабря. По информации Федерального агентства новостей, московское «Динамо» в зимнее трансферное окно планирует укрепить две позиции.

По словам источника ФАН, речь идет о нападающем и опорном полузащитнике. Сообщается, что клуб уже определил список кандидатов на обе позиции и ведет по ним работу, однако на данный момент рано говорить о том, что клуб близок к подписаниям. 

«Динамо» после 19 туров делит восьмое-девятое места с «Уралом». В активе обеих команд по 24 очка. Бело-голубые находятся в пяти очках от зоны стыковых матчей и отстают на девять баллов от зоны еврокубков.

До октября командой руководил Дмитрий Хохлов, однако из-за неудовлетворительных результатов он покинул клуб. Команду на правах исполняющего обязанности возглавил Кирилл Новиков, который после нескольких удачных матчей был утвержден главным тренером до конца сезона.

Источник: Федеральное агентство новостей
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