Сирия, 18 декабря. «Хашд аш-Шааби» предотвратили вылазку ИГ1 в городе Мосул в Ираке. Новые стычки между курдскими бандгруппами и протурецкими силами произошли в Ракке. ВКС РФ оказывают поддержку САА в Северной Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками вооруженной оппозиции на северо-востоке Латакии.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам ВВС Сирии в южной части провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали новые столкновения с протурецкими формированиями в северной части Ракки.

«Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): предотвратили нападение подпольной ячейки ИГ в городе Мосул в иракской провинции Ниневия.

Провинция Латакия

Возобновились вооруженные стычки в Туркоманских горах на северо-востоке Латакии. Согласно данным информационного портала Halab Today TV, столкновения произошли между силами проасадовского военизированного формирования «Хезболла» и джихадистами террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1***. Противоборствующие стороны обменивались ударами в окрестностях города Кабана, находящегося поблизости от границы с Хамой. По сведениям оппозиционного источника, во время перестрелок несколько бойцов проправительственных сил были убиты или получили ранения, однако пока эта информация нуждается в проверке. Отмечается, что поддержку союзникам Сирийской арабской армии (САА) оказывали российские ВКС, которые нанесли точечные удары по расположениям исламистов.

Провинция Идлиб

Ввиду непрекращающихся провокаций со стороны боевиков вооруженной оппозиции к боевым вылетам в Южном Идлибе приступили ВВС Сирии. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что сирийские военные самолеты атаковали оборонительные сооружения боевиков «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей бандформирований в районе населенного пункта Дейр аш-Шарки. Кроме того, под ударом оказались огневые позиции исламистов на подступах к поселениям Аль-Хираки, Абу-Дафна и Маасран. Сведения о нанесенном «Тахрир аш-Шам» уроне пока выясняются. Напомним, на линии разграничения сил была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой действует режим прекращения огня, однако постоянные обстрелы и атаки со стороны боевиков вынуждают правительственные войска прибегать к ответным действиям на данном направлении.

Провинция Ракка

На линии разграничения сил протурецких формирований и курдских боевиков вновь отмечаются ожесточенные столкновения. Как передает на свой странице в сети Twitter военный источник (NagiNajjar), противники обмениваются ударами недалеко от силосов для хранения зерна у реки Аль-Хабур. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или технике пока не поступало. Как известно, несмотря на вывод радикальных курдских бандгрупп за пределы зоны безопасности, которая была сформирована в приграничных с Турцией районах, разрозненные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) до сих пор продолжают провоцировать эскалацию конфликта.

Ирак

Несмотря на усилия, предпринимаемые иракскими вооруженными силами для зачистки территорий страны от остатков боевиков «Исламского государства»1, последние все еще продолжают осуществлять подпольные вылазки в составе так называемых спящих ячеек. Так, по информации военного источника в сети Telegram (directorate4), очередная попытка нападения террористов произошла в провинции Ниневия. Группа вооруженных радикалов намеревалась пробраться в один из южных районов города Мосул, однако боевики были замечены проправительственными силами «Хашд аш-Шааби» прежде, чем успели приблизиться. Более подробные сведения о результатах произошедшего столкновения пока выясняются. Напомним, Мосул был полностью зачищен от джихадистов террористической группировки в июле 2017 года спустя семь месяцев после начала освободительной операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.