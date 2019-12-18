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Новости Сирии

Сирия новости 18 декабря 07.00: ВКС РФ возобновили работу в Латакии, была предотвращена вылазка ИГ в Мосуле

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ВКС РФСирия, 18 декабря. «Хашд аш-Шааби» предотвратили вылазку ИГ1 в городе Мосул в Ираке. Новые стычки между курдскими бандгруппами и протурецкими силами произошли в Ракке. ВКС РФ оказывают поддержку САА в Северной Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками вооруженной оппозиции на северо-востоке Латакии.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным ударам ВВС Сирии в южной части провинции Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: спровоцировали новые столкновения с протурецкими формированиями в северной части Ракки.

«Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): предотвратили нападение подпольной ячейки ИГ в городе Мосул в иракской провинции Ниневия.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

Возобновились вооруженные стычки в Туркоманских горах на северо-востоке Латакии. Согласно данным информационного портала Halab Today TV, столкновения произошли между силами проасадовского военизированного формирования «Хезболла» и джихадистами террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»1***. Противоборствующие стороны обменивались ударами в окрестностях города Кабана, находящегося поблизости от границы с Хамой. По сведениям оппозиционного источника, во время перестрелок несколько бойцов проправительственных сил были убиты или получили ранения, однако пока эта информация нуждается в проверке. Отмечается, что поддержку союзникам Сирийской арабской армии (САА) оказывали российские ВКС, которые нанесли точечные удары по расположениям исламистов.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Ввиду непрекращающихся провокаций со стороны боевиков вооруженной оппозиции к боевым вылетам в Южном Идлибе приступили ВВС Сирии. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что сирийские военные самолеты атаковали оборонительные сооружения боевиков «Джебхат ан-Нусры» и союзных ей бандформирований в районе населенного пункта Дейр аш-Шарки. Кроме того, под ударом оказались огневые позиции исламистов на подступах к поселениям Аль-Хираки, Абу-Дафна и Маасран. Сведения о нанесенном «Тахрир аш-Шам» уроне пока выясняются. Напомним, на линии разграничения сил была сформирована демилитаризованная зона, в границах которой действует режим прекращения огня, однако постоянные обстрелы и атаки со стороны боевиков вынуждают правительственные войска прибегать к ответным действиям на данном направлении.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

На линии разграничения сил протурецких формирований и курдских боевиков вновь отмечаются ожесточенные столкновения. Как передает на свой странице в сети Twitter военный источник (NagiNajjar), противники обмениваются ударами недалеко от силосов для хранения зерна у реки Аль-Хабур. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или технике пока не поступало. Как известно, несмотря на вывод радикальных курдских бандгрупп за пределы зоны безопасности, которая была сформирована в приграничных с Турцией районах, разрозненные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) до сих пор продолжают провоцировать эскалацию конфликта. 

Ирак

Карта военных действий — Ирак

Несмотря на усилия, предпринимаемые иракскими вооруженными силами для зачистки территорий страны от остатков боевиков «Исламского государства»1, последние все еще продолжают осуществлять подпольные вылазки в составе так называемых спящих ячеек. Так, по информации военного источника в сети Telegram (directorate4), очередная попытка нападения террористов произошла в провинции Ниневия. Группа вооруженных радикалов намеревалась пробраться в один из южных районов города Мосул, однако боевики были замечены проправительственными силами «Хашд аш-Шааби» прежде, чем успели приблизиться. Более подробные сведения о результатах произошедшего столкновения пока выясняются. Напомним, Мосул был полностью зачищен от джихадистов террористической группировки в июле 2017 года спустя семь месяцев после начала освободительной операции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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