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ДНР и ЛНР заявили о приверженности курсу интеграции с Россией

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ДНР и ЛНР заявили о приверженности курсу интеграции с РоссиейДонецк, 17 декабря. Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о приверженности курсу интеграции субъектов с Россией.

«После встречи «нормандской четверки» мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева… Более того, интеграционные процессы с Россией никак не противоречат Минским соглашениям», — цитирует RT Пушилина.

Руководитель ДНР выразил мнение, что взаимодействие с Россией в разных сферах полностью соответствует концепции мирного урегулирования конфликта.

Пушилин заключил, что интеграция с РФ является одним из ключевых пунктов позиции республики, и субъект не намерен останавливать ее «ни при каких условиях».

Глава ЛНР Леонид Пасечник также отметил, что интеграционный процесс не идет вразрез с минскими договоренностями, и республика будет осуществлять его «без оглядки» на действующую украинскую власть.

В сентябре Пушилин заявил, что руководство ДНР ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство. Глава региона объявил, что идеалом в ее достижении станет вхождение республики в состав России на правах федеративного округа. 

Напомним, республики Донбасса ДНР и ЛНР объявили о независимости после государственного переворота 2014 года, который произошел в Киеве. Субъекты, расположенные на юго-востоке страны, отказались подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству. В ответ на это Киев развернул против них военную операцию.

Источник: RT
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