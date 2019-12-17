Центральный музей ВС РФ готовится отпраздновать свое 100-летие. ФАН-ТВ

23 декабря Центральному музею Вооруженных Сил России исполнится 100 лет. В музее хранится более 800 тысяч музейных предметов: знамена, фотографии, документы, форма, снаряжение, вооружение, военная техника, знаки отличия, живопись и скульптура. А вместе с пятью филиалами коллекция насчитывает более миллиона единиц хранения.

«Самый главный наш музейный предмет — это Знамя Победы, которое было водружено над Рейхстагом. Здесь большая коллекция, которую собрали сотрудники с осени 1943 по май 1945 года. У нас было 20 экспедиций в действующей армии и оттуда было привезено 99 тысяч музейных предметов. Войну сотрудники закончили в Берлине, уже в апреле они были там. Мы всегда там, где наша армия, где наши вооруженные силы, и всегда собираем материалы, и готовим на их основе новые экспозиции», — подчеркнул директор Центрального музея Вооруженных Сил РФ Александр Никонов.

Директор Центрального музея Вооруженных Сил также рассказал о подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной Войне.