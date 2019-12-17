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Роскомнадзор нашел иностранный сайт, содержащий данные миллиона россиян

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Роскомнадзор нашел иностранный сайт, содержащий данные миллиона россиян

Москва, 17 декабря. Роскомнадзор обнаружил иностранный сайт, который содержит информацию о россиянах из 60 городов РФ и жителях 34 городов Казахстана. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

Домен ресурса зарегистрирован во Франции. В базе данных приводятся имена, фамилии, домашние адреса и телефоны людей.

«Суд вынес решение в пользу надзорного органа. В настоящее время сайт внесен в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — говорится в сообщении.

Теперь надзорный орган намерен ограничить доступ к сайту, пишет «Ридус». Ранее сообщалось, что Роскомнадзор был вынужден проверить информацию об утечке кредитных историй миллиона россиян. Поводом для проверки стала появившаяся в прессе информация о том, что из-за ошибки базы данных одной из микрофинансовых организаций более миллиона кредитных историй россиян оказалось в свободном доступе.

По словам независимого исследователя по кибербезопасности Боба Дяченко, который первым сообщил об утечке, данные россиян были проиндексированы поисковыми системами еще 28 августа. Доступ к информации был заблокирован, однако неизвестно успел ли кто-нибудь скачать персональные данные клиентов микрофинансовых организаций.

Источник: Ридус
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