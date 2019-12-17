В Раде предложили переименовать Украину в «Соросию»

Киев, 17 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда хотят сделать американскому миллиардеру Джорджу Соросу и Международному валютному фонду (МВФ) новогодний подарок — продать национальную землю, которая является последним ресурсом страны. Об этом заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Вадим Рабинович.

На пленарном заседании украинского парламента депутат возмутился тому, что руководство страны во всем потакает иностранным инвесторам.

«Я обращаюсь к вам, уважаемой партии «Слуга народа», вас есть с чем поздравить. Вы прошли в парламент, у вас есть монобольшинство, вас много, и вы уже начали менять Украину. Как пример — в рейтинге самых влиятельных украинцев второе место занял пан Сорос, с чем вас и поздравляю», — обратился к коллегам парламентарий.

Рабинович заявил, что продажа национальных земель — новогодний подарок Украины МВФ и Соросу «для хорошего настроения». В связи с таким широким жестом со стороны руководства страны парламентарий предложил отбросить стеснение и сразу выразить финансисту признание, назвав государство в его честь.

«Почему стесняетесь, назовите уже под Новый год нас «Соросией», потому что все, что вы делаете, к этому и идет», — предложил он.

Депутат указал на то, что в стране исчезла промышленность, и земля — последнее, что осталось у Украины.

По мнению Рабиновича, Зеленский и его соратники препятствуют достижению мира, поскольку он невыгоден их зарубежным хозяев.

«Еще один новогодний подарок господину Соросу — это похороненный мир в нашей стране. Убрав из закона о децентрализации [власти] пункт об особом статусе Донбасса, вы хороните Минский процесс», — отметил он.

Рабинович призвал представителей партии президента разобраться, кому они служат: народу Украины или иностранным хозяевам.

Ранее депутат раскритиковал земельную реформу президента Украины, заявив, что в принятии этого законопроекта заинтересованы прежде всего представители МВФ и Сороса, руки которых «тянутся к украинской земле».