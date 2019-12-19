Дамаск, 19 декабря. Ряд сирийских граждан, перемещенных Израилем с оккупированных им Голан во время войны 1967 года, собрались на митинг в провинции Эль-Кунейтра в честь 38-й годовщины аннексии территории, испокон веков принадлежавшей САР. На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе митинга сирийский народ осудил репрессивные действия со стороны Израиля в отношении тех, кто остался жить на Голанских высотах.

Сотни людей собрались в городе Аль-Баас в окрестностях Эль-Кунейтры, чтобы заявить о своем праве вернуться на родные земли и в дома, разрушенные Израилем во время оккупации Голан. Сирийские активисты также потребовали, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) оказала давление на израильские власти, которые должны отозвать свое право на чужую суверенную территорию.

Напомним, что Голанские высоты — это оккупированная Израилем законная территория сирийской республики. В период с 1944 до 1967 года Голаны входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра. Западная часть Голан (две трети территории) была захвачена Израилем в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года.

Ранее сотрудники Федерального агентства новостей опубликовали большой материал о том, как США поддерживали и финансировали боевиков запрещенного в России «Исламского государства»1. Кроме того, ФАН узнал о том, что журналисты либеральных СМИ, а именно представитель «Новой газеты» Денис Коротков, сотрудничают с террористическими группировками. При этом, беглый олигарх Михаил Ходорковский помогает им поддерживать связь с джихадистами. Сообщалось также и о том, что США организовали в нашей стране сеть СМИ, которые распространяют ложную информацию от сирийских боевиков.

ФАН также выпустил большой материал, посвященный спецоперации ВКС РФ в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.