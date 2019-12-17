Жена подозреваемого в педофилии жителя Химози более 20 лет не общалась с родственниками

Санкт-Петербург, 17 декабря. Журналисты нашли сестру супруги жителя Ленобласти, задержанного под Гатчиной и подозреваемого в педофилии. Женщина рассказала, что более 20 лет разыскивала свою родственницу.

Двоюродная сестра искала Светлану Л. с 1999 года в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте «Жди меня». По ее мнению, Светлана не выходила на связь из-за безвыходной ситуации.

«К сожалению, мне было ее не найти. Квартира на проспекте Энтузиастов принадлежит другому человеку. Об этом сообщили в ответ на запрос в Росрееестр. Я ездила на адрес, но ничего не нашла. Мама Андрея также по телефону не давала никакой информации и просила больше не звонить», — рассказала женщина в комментарии «Невским новостям».

По ее словам, супруг Светланы является родственником «с какой другой стороны». Женщина отметила, что мужчина казался ей странным и придерживался необычной веры. По ее мнению, он мог быть приверженцем запрещенной в организации «Свидетели Иеговы». Женщина также считает, что Светлана не выходила на связь с семьей, так как боялась своего супруга.

Напомним, в коттедже многодетной семьи в поселке Химози под Гатчиной в Ленинградской области нашли и изъяли арсенал с оружием. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме оружие и боеприпасы. Согласно версии следствия, 46-летний житель Гатчины регулярно насиловал свою 13-летнюю дочь и занимался растлением в течение последних семи лет. Кроме того, как установили следователи, матерью детей и супругой подозреваемого в изнасиловании является его двоюродная сестра.