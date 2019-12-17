Путин и Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию

Анкара, 17 декабря. Российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону Сирию и Ливию. Об этом говорится в сообщении администрации президента Турции.

«Наш президент провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, а также двусторонние отношения и региональные проблемы», — говорится в сообщении.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 11 декабря. Президенты во время беседы согласились с необходимостью выполнения всех российско-турецких договоренностей в рамках меморандума по взаимодействию в Сирии.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров двух лидеров был принят меморандум по Сирии. В соответствии с одним из пунктов договоренностей, турецкая операция «Источник мира» была остановлена, а на сирийскую сторону границы САР и Турции были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы. Военнослужащие содействуют отводу курдских незаконных вооруженных формирований от границы на 30 километров. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали патрулирование установленной зоны безопасности.