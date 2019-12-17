Украина переплатила за «европейский» газ 1,5 млрд долларов

Киев, 17 декабря. Украина за последние 5 лет переплатила за покупаемый у Европы российский газ 1,5 млрд долларов. Такие данные во вторник привел депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников «Нафтогаза», — отметил он.

Народный избранник обратил внимание на то, что «европейский газ», который покупает Киев, является реэкспортом российского газа. Вместо того, чтобы приобретать топливо напрямую у России со скидкой, страна приобретает его у европейских перекупщиков с наценкой. Чаще всего поставщиком была Словакия, пишет «Газета.ру».

По словам Деркача, последние пять лет стоимость газа в Европе составляла 210 долларов за тысячу кубометров, в то время как Украина покупала его за 245 долларов. А в прошлом году цена в украинских контрактах составляла 288,5 доллара, хотя в ЕС сырье можно было закупить за 238,5 доллара.



Депутат Рады подчеркнул, что российским газом в основном торгуют не европейские, а украинские компании, связанные с руководством «Нафтогаза». В итоге они получают прибыль в то время, как вся остальная страна терпит убытки. Деркач заявил, что действия украинских газовиков следует рассматривать как госизмену.