Шнуров попробовал себя в роли сварщика на заводе «Росатома»

Ростов-на-Дону, 17 декабря. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров принял участие в мастер-классе по сварке на волгодонском заводе по производству оборудования для АЭС «Атоммаш», входящем в состав «Росатома». Известный музыкант приехал на предприятие, чтобы посмотреть на «сварщика будущего».

На заводе Шнурова познакомили с действующими представителями рабочей профессии и показали процесс создания оборудования для атомных станций.

В сварочном центре певец принял участие в мастер-классе, после которого попробовал себя в роли рабочего самостоятельно сварил свою роспись на металлической пластине с надписью «Атоммаш».

Машиностроители госкорпорации «Росатом» пригласили Шнурова увидеть «сварщика будущего» в ноябре, после того, как в эфире программы «Диалоги» на телеканале «Россия-24» музыкант дискутировал с министром просвещения России Ольгой Васильевой о том, как можно заинтересовать молодежь получать востребованные рабочие профессии​​​.

Лидер «Ленинграда» уверял визави, что молодые люди не хотят идти в сварщики из-за сложившихся в обществе стереотипов, связанных с образом сварщика, который ассоциируется с бутылкой водки и телевизором. Певец настаивал, что в стране необходимо формировать новый образ рабочего, в частности, сварщика.

Сварщики «Атоммаша» на протяжении пяти последних лет становились абсолютными победителями российского национального чемпионата сквозных рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. В 2018 году на базе завода открылся Центр профессиональных компетенций «Сварочные технологии», где чемпионы турнира выступают в роли наставников.