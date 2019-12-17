Лев Лещенко раскрыл подробности заседания консультативного совета «Динамо»

Москва, 17 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал Федеральному агентству новостей о заседании консультативного совета футбольного «Динамо», который состоялся 16 декабря.

Лещенко уточнил свою роль в жизни клуба.

«Конечно, речь не идет о том, что мы будем активно участвовать в селекции или обсуждении финансовых вопросов. В этом больше эмоциональная составляющая присутствует. Все-таки я болельщик «Динамо» с 60-летним стажем, сам играл в баскетбол за юношеские и молодежную команду «Динамо». При этом я был одним из инициаторов создания баскетбольного «Зенита», который был образован на базе люберецкого «Триумфа» (Лещенко был почетным президентом. — Прим. ФАН)», — рассказал артист.