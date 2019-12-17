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Лев Лещенко раскрыл подробности заседания консультативного совета «Динамо»

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Лев Лещенко раскрыл подробности заседания консультативного совета «Динамо»

Москва, 17 декабря. Народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал Федеральному агентству новостей о заседании консультативного совета футбольного «Динамо», который состоялся 16 декабря.

Лещенко уточнил свою роль в жизни клуба.

«Конечно, речь не идет о том, что мы будем активно участвовать в селекции или обсуждении финансовых вопросов. В этом больше эмоциональная составляющая присутствует. Все-таки я болельщик «Динамо» с 60-летним стажем, сам играл в баскетбол за юношеские и молодежную команду «Динамо». При этом я был одним из инициаторов создания баскетбольного «Зенита», который был образован на базе люберецкого «Триумфа» (Лещенко был почетным президентом. — Прим. ФАН)», — рассказал артист.

По его словам, переживать поклонникам «Динамо» не стоит — у клуба далекоидущие планы.

«Был очень содержательный доклад председателя совета директоров клуба Юрия Соловьева, в котором обозначена стратегия развития клуба до 2023 года. Организация процесса — очень сложный процесс, который требует огромный усилий. Все решения, которые принимались клубом, обоснованы. Убежден, что «Динамо» встало на новые рельсы», — подчеркнул Лещенко.

Ранее стало известно, что полузащитник «Витесса» Матуш Беро интересен московскому футбольному клубу «Динамо».

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