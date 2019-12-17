Правительство РФ расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу с Украины

Москва, 17 декабря. Правительство России расширило перечень товаров, запрещенных к ввозу с Украины, в ответ на санкции. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что расширение списка запрещенных к ввозу товаров является ответной мерой на санкции. В обновленный перечень вошли: кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза, котлы и радиаторы центрального отопления​​​. Кроме того, ввозить в Россию с Украины запрещено медицинские трубки из поливинилхлорида, медицинские воздуховоды, спринцовки, грелки и подкладные судна, а также жгуты и медицинские пробки.

Ранее Украина продлила на год действие пошлин на ввоз товаров из России.

Кроме того, стало известно, что Киев собирается ввести санкции против предприятий, расположенных на не подконтрольных украинским властям территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России.

Напомним, экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году. Украина отменила зону свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд товаров из России. Позже санкционные списки неоднократно расширялись.