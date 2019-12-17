Дробыш эмоционально ответил на критику Мазаева в адрес концерта Носкова

Москва, 17 декабря. Композитор и продюсер Виктор Дробыш эмоционально прокомментировал высказывание лидера группы «Моральный кодекс» Сергея Мазаева, назвавшего «жалким зрелищем» первый концерт музыканта Николая Носкова после инсульта.

Напомним, ранее Мазаев усомнился в том, что тяжело больному коллеге стоило вновь выходить на сцену. Он выразил мнение, что перенесшему заболевание артисту лучше было бы находиться в кругу семьи или других «благоприятных для организма условиях», например, на курорте, чем давать концерт.

По мнению Дробыша, представитель «Морального кодекса» не понимает, в каком положении находится Носков. Продюсер ответил, что на «пляж» больному певцу нужны деньги, и слова Мазаева в его адрес «звучат как издевка».

«У меня вопрос к «Моральному кодексу», к Мазаеву: а на какие, так сказать, шиши, он будет лежать на пляже всю оставшуюся жизнь?.. Вот это как раз и звучит как (Нецензурное выражение. — Прим. ФАН)», — цитирует продюсера «Культуромания».

Композитор добавил, что его тронуло выступление артиста, который смог получить необходимый эмоциональный и материальный импульс.

«Если бы этого не было, то, наверное, он бы рывка большого в своем здоровье он не сделал», — сказал Дробыш.

Он напомнил, что, несмотря на болезнь, Носков изменил свой образ жизни, занялся спортом и пишет новые песни.

Экс-участник группы «Парк горького» Николай Носков в 2017 году перенес тяжелый инсульт. На реабилитацию певцу потребовалось несколько лет, впервые после болезни он появился на публике весной этого года. Виктор Дробыш в течение года готовил Носкова к возвращению на сцену, занимаясь с ним в студии и заставляя петь.