Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
17 декабря
Беспорядки в Гонконге потрясли китайцев бессмысленной жестокостью
В специальном административном районе Китая — Гонконге — прошла очередная серия беспорядков, сопровождающаяся насилием и погромами со стороны демонстрантов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Центральный район города Mong Kok стал привычным местом для демонстраций и маршей протеста молодежи, одетой в черное и скрывающей лица за черными масками.
Федеральное агентство новостей
Придуманные жертвы
Возле метро Prince Edward, которое находится на пересечении улиц Nathan Rd и Prince Edward Rd West, протестующие почти ежедневно строят баррикады, а также возлагают цветы к вестибюлю станции, поддерживая миф о том, что в ходе разгона демонстрантов там якобы погибли несколько радикалов. Возле станции устроен кенотаф — самодельный мемориал с цветами, свечками и баннерами с призывами отомстить властям.

В действительности нет ни одного факта, подтверждающего гибель демонстрантов: оппозиция не может назвать ни одного имени погибшего без последующего разоблачения. Так, недавно стало известно, что очередной якобы погибший в августе 2019 года на станции Prince Edward студент был арестован за контрабанду краденых сотовых телефонов и сейчас ждет суда за это преступление.
В эти выходные оппозиция снова собрала в районе Mong Kok несколько сотен демонстрантов, которые принялись перегораживать улицы баррикадами из урн, дорожных знаков и чужих автомобилей. Возле кенотафа был устроен митинг, в ходе которого выступающие требовали отделения Гонконга от Китая.

Потом группа из нескольких десятков человек в черном с черными масками на лицах быстро перегородила Prince Edward Rd West. В ход пошло все, что попалось под руку: притащили даже новую стиральную машину, украденную из ближайшего магазина.

Несмотря на то, что совсем рядом от места событий находится полицейский участок Mong Kok, полиция не успевала реагировать на действия радикалов. Пока полиция разбирала завалы на одном перекрестке, демонстранты строили баррикады на соседних.
Федеральное агентство новостей
Как всегда, на таких акциях работает очень много прессы, иногда журналистов даже больше, чем самих участников беспорядков. Корреспондент ФАН снял несколько эпизодов, когда вандалов не останавливали даже хозяева магазинов, которые они громили.

Это происходит из-за боязни быть искалеченным или убитым – радикалы очень жестко реагируют на любые попытки помешать им. Мирные гонконгцы, явно не участвующие в беспорядках, безучастно смотрели на то, как юные вандалы разбивают палками уличные светофоры, разбирают брусчатку и выворачивают дорожные знаки и уличное ограждение.

По местному ТВ не раз показывали, как жестоко обходятся «онижедети» с людьми, которые пробовали им возражать или делать замечания. ФАН также делал публикации об этих случаях. Людей избивали до полусмерти под прикрытием зонтиков, поджигали коктейлями Молотова. Поэтому желающих встать на пути вандалов немного.
Череда убийств и избиений
На себе испытал атаки оппозиции житель района Mong Kok мистер Лю, когда попытался собственноручно убрать мусорную баррикаду перед своим домом. Некоторое время радикалы снимали его действия на видео, выкрикивали оскорбления, обзывая его «агентом Китая» и даже «москалем», а затем один из демонстрантов ударил господина Лю палкой в голову, после чего тот потерял сознание. Впоследствии врачи наложили ему 10 швов.
Даже если вы попытаетесь помочь в уборке дороги, вас будут избивать протестующие. Это свобода и демократия, которых они хотят?
— задал риторический вопрос Лю в эфире местного телеканала CGTN.
Другой местный житель, 70-летний дворник, был насмерть забит камнями (тротуарной плиткой) за то, что снимал действия радикалов на камеру своего смартфона. После этого родственники убитого написали открытое письмо, обращенное к протестующим, однако ни одно западное СМИ не разместило это обращение.
ФАН приводит перевод текста обращения, переданного в нашу редакцию:
«Открытое письмо протестному движению Гонконга: сдайте убийцу 70-летнего дворника.

Уважаемые гонконгские протестующие.

Это трагический день. Невинный отец и дедушка был жестоко убит. Один из плоти и крови Гонконга, который работал всю свою жизнь, поддерживая Гонконг в чистоте и безопасности. Он был ранен в голову кирпичом, брошенным мятежником в черной рубашке, который скрылся с места происшествия.

Вот ваш шанс показать, что вы действительно любите Гонконг, поддерживаете верховенство закона и привержены «мирному протесту», как вы неоднократно говорили. Не защищайте убийц, не помогайте им и не утешайте, не позволяйте им прятаться в ваших рядах, не позволяйте им носить ваши цвета и представлять вас.

Вы можете поступить правильно и сдать ответственного за смерть, чтобы он предстал перед законом Гонконга.

Или вы можете скрыть их за черной рубашкой и маской. И испачкать коллективные руки вашего движения кровью пожилого мирного гонконгца.

Выбор за вами».
Ранее сообщалось о жестокой расправе в Гонконге над китайским коммивояжером: протестующие сожгли его заживо, потому что решили, что он переодетый полицейский.
Улицы Гонконга блокируют сумасшедшие на инвалидных колясках
Корреспондент ФАН снял несколько повторяющихся эпизодов, когда полиция пыталась восстановить движение в районе Mong Kok, но не задержала ни одного из радикалов. Неофициально полицейские говорят, что им дано указание действовать максимально корректно и не проводить задержаний, даже если вандалы уничтожают городское или частное имущество.
Мы можем вмешаться, только если бунтовщики угрожают мирным жителям или государственным служащим. А пока они ломают светофоры и бьют витрины, мы должны просто смотреть, да еще и убирать потом за ними.
— пожаловался ФАН один из полицейских участка Mong Kok.
Федеральное агентство новостей
Действительно, полиция ведет себя странно: к баррикадам приезжает несколько полицейских машин, правоохранители с криками загоняют зевак и прессу на тротуары с проезжей части и разбирают баррикады. Затем полицейские разворачивают плакат, на котором написано, что данная акция незаконна и ее нужно прекратить. После чего команда полиции отбывает на следующий перекресток, где другая группа радикалов в это время сооружает новые баррикады. Протестующие провожают их оскорблениями и после отъезда снова перекрывают движение, восстанавливая баррикаду.
Такие акции привлекают большое число городских сумасшедших, но их могут использовать и специально — ради красивой картинки радикалы не гнушаются использовать инвалидов. Так, корреспондент ФАН снял на видео, как демонстранты выкатили больную женщину на коляске на оживленную улицу Nathan Rd. Женщина оказалась больной еще и психически, но ей всучили плакаты с требованием всеобщих прямых выборов мэра Гонконга.
Федеральное агентство новостей
Больше часа она пыталась блокировать автомобильное движение, а машины аккуратно объезжали ее. В конце концов полицейские аккуратно откатили ее на тротуар, однако даже такое противодействие вызвало яростный шум и оскорбления со стороны демонстрантов, которые кричали в камеры западных операторов, что «злобная полиция Гонконга избивает инвалидов».
Материковый Китай выжидает
Тем временем премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал главу администрации Гонконга Кэрри Лэм остановить конфликт и решить политические и экономические проблемы. Кэрри Лэм накануне, в понедельник, прибыла в Пекин, где рассказала руководству страны о ситуации в Гонконге.
Федеральное агентство новостей
Центральное правительство Китая в полной мере осведомлено о предпринятых лично вами и правительством Гонконга усилиях. Гонконг все еще не преодолел трудности, и правительство города должно продолжать прикладывать усилия для того, чтобы прекратить насилие, в соответствии с законом положить конец хаосу и восстановить порядок.
— приводит газета South China Morning Post слова премьера Госсовета.
Как сообщал ФАН ранее, протесты в Гонконге начались летом 2019 года после обсуждения законопроекта об экстрадиции, который бы позволил выдавать подозреваемых в преступлениях жителей Гонконга в другие страны.

К требованию протестующих об отзыве законопроекта очень быстро добавились еще пять: теперь они хотят введения прямых выборов в Гонконге и фактической независимости от Китая. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма и даже нападениями на мирных жителей.
Федеральное агентство новостей
Напомним, в 1860 году после поражения Китая во Второй опиумной войне Великобритания получила в вечное пользование территории Коулунского полуострова к югу от Баундари-стрит и острова Камнерезов, а в 1898 году — взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Ланьтау. Однако в 1997 году территория Гонконга официально вернулась в состав Китайской Народной Республики, и КНР имеет полное право установить там свои законы.

Автор: Игорь Петрашевич специально для ФАН из Гонконга
Читайте далее