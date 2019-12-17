Беспорядки в Гонконге потрясли китайцев бессмысленной жестокостью

«Открытое письмо протестному движению Гонконга: сдайте убийцу 70-летнего дворника.



Уважаемые гонконгские протестующие.



Это трагический день. Невинный отец и дедушка был жестоко убит. Один из плоти и крови Гонконга, который работал всю свою жизнь, поддерживая Гонконг в чистоте и безопасности. Он был ранен в голову кирпичом, брошенным мятежником в черной рубашке, который скрылся с места происшествия.



Вот ваш шанс показать, что вы действительно любите Гонконг, поддерживаете верховенство закона и привержены «мирному протесту», как вы неоднократно говорили. Не защищайте убийц, не помогайте им и не утешайте, не позволяйте им прятаться в ваших рядах, не позволяйте им носить ваши цвета и представлять вас.



Вы можете поступить правильно и сдать ответственного за смерть, чтобы он предстал перед законом Гонконга.



Или вы можете скрыть их за черной рубашкой и маской. И испачкать коллективные руки вашего движения кровью пожилого мирного гонконгца.



Выбор за вами».

