В РАН подтвердили теорию о появлении истуканов на острове Пасхи

Москва, 17 декабря. Появление каменных истуканов-моаи на острове Пасхи действительно могло иметь отношение к народным поверьям. Об этом заявил заведующий отделом научной информации и подготовки публикаций Института археологии РАН Николай Лопатин.

Так он прокомментировал вывод своих иностранных коллег о том, что племена, населявшие остров Пасхи, возводили гигантские каменные фигуры для повышения урожая.

«Всякие такие масштабные и тяжелые работы с нашей точки зрения бессмысленные. Но для древних обществ это была очень важная деятельность, магическая. Вполне правдоподобно», — пояснил он телеканалу 360.

По словам ученого, чаще всего подобные изваяния устанавливались, чтобы сохранить связь с умершими предками, однако история знает случаи, когда древние народы использовали истуканов в практических целях.

Кочевники времен скифов, к примеру, устанавливали каменные изваяния, чтобы потом найти в степи место своей предыдущей стоянки. Поэтому нельзя исключать, что истуканы имели отношение к ориентации в пространстве.

Ранее группа ученых из США, Новой Зеландии и Чили сообщила, что статуи возле вулкана Рано Рараку на острове Пасхи были возведены для плодородия. Отметим, что истуканы моаи считаются одной из неразгаданных исторических загадок, поскольку установившие их полинезийцы исчезли с острова задолго до визита европейских первооткрывателей.