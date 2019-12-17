Африканские священники призвали патриарха Феодора пересмотреть решение о признании ПЦУ

Москва, 17 декабря. Православные священники из Африки, относящиеся к Александрийскому патриархату, призвали патриарха Александрийского Феодора пересмотреть решение о признании раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее письмо они направили в адрес крупнейшего русскоязычного православного портала «Православие.ру».

«Мы, православные африканские священники, с большим удивлением и смущением узнали о решении патриарха Александрийского Феодора признать так называемую «Православную Церковь в Украине», — говорится в обращении.

Авторы письма подчеркнули, что признание украинских раскольников противоречит той позиции, которую патриарх занимал ранее. По мнению африканских священников, решение Феодора по поводу ПЦУ «ставит под угрозу те добрые отношения», которые сложились между их церковью и Русской православной церковью (РПЦ) за последние десятилетия. Также авторы обращения напомнили, что признание украинских раскольников ведет к разрыву отношений с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), которой принадлежит большая часть украинцев. Обращение к Феодору подписали около 30 священников из Кении, Танзании, Уганды и Замбии.

«Как в Церкви Греции многие священники и даже епископы высказали свое несогласие с аналогичным решением о признании украинских раскольников, так и мы полагаем, что у нас есть не меньше прав высказывать свое мнение», — написали африканские священники.

Напомним, ПЦУ образовалась в конце 2018 года после слияния двух непризнанных структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Новую церковь возглавил митрополит Епифаний Думенко. Отметим, что он выступает за перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.