Встреча Асада и Борисова — знак для США, курдов SDF и ИГ, что Сирия намерена вернуть нефть



Вице-премьер России Юрий Борисов и сирийский президент Башар Асад обсудили проблему восстановления суверенитета законного правительства САР над нефтегазовыми месторождениями страны во время встречи в Дамаске. Об этом рассказал сам российский представитель в интервью журналистам, прибывший в Сирию с двухдневным визитом. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

«Да, обсуждали вопросы нефти. Ситуация за Евфратом улучшается. Я думаю, постепенно все исконные недра Сирийской Арабской Республики будут принадлежать государству и обстановка стабилизируется», — заявил Юрий Борисов.

Кроме того, в ходе переговоров стороны коснулись темы послевоенной реконструкции САР, в том числе восстановления транспортной инфраструктуры страны. По мнению российского вице-премьера, основным препятствием в развитии процесса возрождения экономики Сирии сейчас являются санкции со стороны США и других западных государств.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отметил в интервью корреспонденту ФАН, что данная встреча Асада и Борисова, а также высказанные по ее итогам российским представителем заявления подтверждают решимость САР и РФ положить конец наглому разграблению сирийских ресурсов американцам и их союзниками.

«Это очень показательный разговор. Напомню, что Борисов — бывший заместитель министра обороны России. Их переговоры с Асадом и то, что публично заявил наш вице-премьер после них, говорят о твердом намерении Дамаска вернуть то, что по закону принадлежит ему. Дан четкий сигнал Соединенным Штатам, что, несмотря на планы американского лидера Дональда Трампа по нелегальной разработке сирийских залежей, с этой ситуацией в руководстве САР никто просто так мириться не собирается. Сейчас США продолжают систематически грабить восточные нефтяные месторождения Сирии, но Дамаск уверенно подчеркивает, что скоро это, так или иначе, прекратится. Ведь за заявлениями могут уже последовать и действий», — подчеркнул наш собеседник.

Он обратил внимание, что отговорки Вашингтона по поводу его якобы борьбы с «Исламским государством»1 (запрещено в РФ) уже никто не воспринимает, тем более что Трамп сам откровенно обозначил ключевые задачи Штатов, направленные на дальнейшую оккупацию и обворовывание САР.

«Руководство САР еще раз акцентирует внимание на том, что делать американцам в Сирийской Арабской Республике нечего: борьбу с терроризмом, которую они фактически и не вели, могут эффективно закончить и сами правительственные войска при поддержке ВКС РФ. К тому же, все знают, чем на самом деле сейчас занимаются остатки ИГ1 в этих нефтеносных районах: они, наряду с курдскими группировками, служат Вашингтону, являясь частью его криминальной схемы по вывозу энергоресурсов из страны. Поэтому «защищать» там Штатам ничего не надо. Реальную защиту за Евфратом уже выстроят сами сирийские военные», — заметил эксперт.

До тех пор, пока американские войска продолжают интервенцию на северо-востоке Сирии, полноценно заняться восстановлением в стране будет практически невозможно, уверен собеседник ФАН.

«Безусловно, Борисов прав, когда говорит, что США препятствуют реабилитации экономики САР. Этому мешают, конечно, не только санкции, но и грабительская деятельность американцев на востоке страны и само их незаконное присутствие там. Отношение к Вашингтону, соответственно, уже будет не как к субъекту международного права, а как к преступнику. И САР уже полна решимости разделаться с преступником. Я надеюсь, что именно это поймут Соединенные Штаты и курдские боевики из сообщений о встрече Асада с российским вице-премьером и из заявлений Борисова», — заключил Александр Перенджиев.

Ранее ФАН опубликовал расследование, в котором было установлено наличие тесных контактов между США и ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.