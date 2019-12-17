Руководство «Новой газеты» зарабатывает грязные деньги на шантаже и антироссийских фейках

Москва, 17 декабря. Антироссийские публикации журналистов «Новой газеты» напоминают информационную проституцию. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, в котором раскрывается «внутренняя кухня» антироссийского либерального издания «Новая газета». Кроме того, журналистам ФАН удалось узнать расценки на публикации в «Новой газете» компромата, фейков и фальшивых расследований. По данным источника ФАН, минимальная стоимость заказной публикации составляет не менее 1,5 миллиона рублей.

По словам источника ФАН, главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову безразлично с кого брать деньги за заказные статьи, поэтому у издания нет собственной четкой позиции. При этом руководство «Новой газеты» шантажирует своих постоянных клиентов.

«Они шантажируют своих постоянных клиентов тем, что если не будет заказов, то газета начнет работать по ним», — пояснил источник ФАН.

Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал «информационной проституцией» деятельность «Новой газеты», отметив, что руководство антироссийского издания зарабатывает грязные деньги обманывая своих собственных читателей.

«Не хотелось бы говорить об информационной проституции, но по сути это создание бизнеса и зарабатывание грязных денег на своих читателях путем злоупотребления их доверием», — пояснил Федоров в комментарии iReactor.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первую часть расследования, в котором рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

Вторая часть расследования была посвящена связям США с боевиками ИГ. Корреспондентам ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие Вашингтона в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

В третьем материале ФАН рассказывалось о военной операции России против террористов ИГ в Сирии, а также о героизме россиян в борьбе с радикальными исламистскими группировками на территории САР.

В четвертом расследовании ФАН рассказывалось о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих недостоверную информацию о деятельности России в Сирии. В американскую сеть антироссийских СМИ входят «Медуза», «Новая газета» и «Радио Свобода».

1 Организация запрещена на территории РФ.