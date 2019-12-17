Колокольцев и глава МВД Катара обсудили сотрудничество ведомств двух стран

Москва, 17 декабря. В Москве прошла встреча руководителя МВД России Владимира Колокольцева и его катарского коллеги Абдуллы Бен Насер Бен Халифа Аль Тани, в ходе которой стороны выразили готовность активно сотрудничать по линии ведомств двух стран. Об этом сообщает во вторник пресс-служба МВД России.

Отмечается, что глава российского ведомства обратил внимание на важность расширения двусторонней правовой базы, а также указал на то, что международное сотрудничество в правоохранительной отрасли должно осуществляться вне зависимости от внешнеполитической ситуации.

Колокольцев назвал приоритетной задачей — противодействие терроризму. По словам российского министра, у Москвы есть большой опыт обеспечения антитеррористической защищенности.

По данным пресс-службы, Москва и Доха подтвердили готовность наращивать информационный обмен в указанной отрасли, а также в области нелегального оборота запрещенных препаратов и общеуголовных преступлений.