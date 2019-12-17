Барецкий сделал громкое признание о Грете Тунберг

Москва, 17 декабря. Шоумен и режиссер фильма «Брат-3» Стас Барецкий заявил, что известная шведская экоактивистка Грета Тунберг является его дочерью. В распоряжение Федерального агентства новостей попало видеообращение с громким признанием звезды.

«Друзья, хочу поделиться с вами новостью. Шведская активистка Грета Тунберг является моей дочерью», — начал он.

Барецкий рассказал историю о том, как в начале 2000-х встречался в Петербурге с некой девушкой, которая «работала по отелям».

Актер признался, что на тот момент «боготворил» ее и поэтому не обращал внимание на то, чем она занимается. Однако возлюбленная предпочла найти себе другого избранника и уехала в Швецию.

Там, по словам Барецкого, она родила девочку и отдала ее опекунам.

«Эти опекуны дали ребенку свою фамилию. Она мне постоянно об этом сообщала. Я кричал ей, что она дура. Все сошло на «нет», — поделился артист в ролике, предоставленном его пресс-службой.

Девушка из прошлого вновь напомнила о себе несколько дней назад, когда позвонила и сказала, что Грета — дочь Барецкого. Актер заявил, что не сомневается в родстве.

«Она похожа на меня и с матерью она на одно лицо», — уверенно сказал он.

Как сообщает «Вечерняя Москва», теперь Барецкий намерен посетить посольство Швеции в Москве и потребовать предоставить ему возможность провести ДНК-тест на предмет установления отцовства. Адвокат Андрей Комиссаров, который согласился взяться за дело Барецкого и Тунберг, рассказал корреспонденту издания, что уже начал собирать пакет документов для получения постановления о его назначении.

По словам защитника, в первую очередь будет проведена экспертиза предметного сходства, портретная, поскольку она даст основания требовать более глубокий тест, генетический.