Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Появились подробности проверок в «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковском»

66
0 Оставить комментарий

Появились подробности проверок в «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковском»

Москва, 17 декабря. Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» в Москве проверяют из-за угрозы взрыва. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, причиной проверки стали поступившие письма с угрозами.

«Проверка без эвакуации», — сказал собеседник ФАН.

Ранее, 10 декабря, сообщения с угрозой «минирования» поступили в адрес 25 станций метро в Москве, по факту произошедшего были организованы проверки. Аналогичные угрозы получили 22 объекта массового скопления людей. Неизвестные сообщили о «минировании» шести торговых центров, двух судов, 13 школ и Храма Христа Спасителя.

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров