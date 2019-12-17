Митинг в Киеве против рынка земли перерос в стычки с полицией

Киев, 17 декабря. Митинг против открытия рынка земли на Украине собрал в Киеве около 3 тыс. человек. Присутствующие на акции националисты устроили стычку с полицией. Радикалы вооружились палками, бутылками и камнями, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ, сообщает RT.

Есть информация о пострадавших с обеих сторон, однако точное их число не уточняется. Согласно предварительным данным, поводом для столкновений послужили попытки силовиков убрать палатки.

Перед протестующими выступила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, являющаяся противницей законопроекта, разрешающего продажу земли. По ее словам, если законопроект будет принят, то с нового года митинги будут проходить по всей стране. Она также заявила, что аграрии готовы блокировать дороги в знак протеста, пишут украинские СМИ.

Открытие рынка земли является одним из требований западных кредиторов Украины. Тем не менее ряд украинских политиков, фермеры и примкнувшие к ним националисты выступают против подобного шага, опасаясь выкупа иностранными компаниями или олигархами всего чернозема.

Отметим, что в самом законе есть запрет на покупку земли иностранцами, однако в документе предусмотрено несколько лазеек, с помощью которых иностранные лица все же могут стать собственниками украинских участков. В частности, есть риск сговоров, при которых украинские компании будут покупать землю, а после переписывать ее на иностранные фирмы.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства могут приобрести право собственности на землю, если та была получена по наследству. Это позволит зарубежным структурам скупать гектары у фермеров.