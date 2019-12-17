Москва, 17 декабря. Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что обсудил во вторник с сирийским лидером Башаром Асадом вопросы восстановления контроля Дамаска над месторождениями нефти республики.

По словам Борисова, обстановка в Заевфратье в настоящее время улучшается.

«Я думаю, постепенно все исконные недра Сирии будут принадлежать государству, и ситуация стабилизируется», — сказал он журналистам по окончании встречи.

Напомним, американцы при активной поддержке курдских бандитских формирований, которые сотрудничают с «Исламским государством»1 (запрещена в России), нелегально добывают сирийские природные богатства и вывозят их из САР в соседние страны. Вашингтон поясняет свои противоправные действия «охраной» части сирийских земель от боевиков.

Напомним, 9 декабря Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей обстановке в САР, в котором речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Во второй части расследования говорилось о связях американцев и боевиков в Сирии. Вашингтон систематически предоставляет террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, боевыми беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийскую нефть. В первой части расследования речь шла о связях сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского журналиста.

В новом расследовании ФАН рассказывается, как США организовали в Российской Федерации сеть СМИ, публикующих «вбросы» от сирийских боевиков, чтобы «очернить» борющихся с радикалами военных РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.