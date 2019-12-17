Косачев заявил, что США снова не выдали ему визу

Москва, 17 декабря. Глава международного комитета Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что США уже второй раз не выдают ему визу для участия в мероприятиях по линии ООН. По словам сенатора, российская сторона дважды направляла запрос на получение визы.

Косачев рассказал, что 17 декабря в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН будет рассмотрена резолюция о недопустимости героизации нацизма. Россия снова запросила визу для Косачева, повторный запрос был направлен в посольство США 8 ноября.

«По состоянию на сегодня посольство США не ответило на этот визовый запрос. Это означает, что второй раз мне как члену делегации Российской Федерации на сессии Генассамблеи ООН будет отказано в визе, а значит, будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН», — цитирует слова Константина Косачева РИА Новости.

Сенатор отметил, что США по спецдоговору с ООН гарантировали оформление виз для всех участников мероприятий по линии международной организации. По словам Косачева, своими действиями Вашингтон «радикальнейшим образом» нарушил свои обязательства перед ООН и перед международным сообществом.

«Будем сохранять эту тему на повестке дня наших двусторонних отношений», — резюмировал Косачев.

Напомним, «визовый скандал» разгорелся в сентябре 2019 года после того, как США отказались выдать визы представителям РФ, планировавшим принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Тогда Косачев сообщил, что Вашингтон в нарушение своих обязательств перед международным сообществом не оформил вовремя документы делегатам от России. Сенатор назвал возмутительным отказ США выдать визы россиянам.

Позже по причине отказа в выдаче виз была сорвана поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что прекращение «порочной практики» отказа в визах зависит только от американской стороны.

Также стало известно, что Вашингтон не выдал визы директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову и членам делегации Федерального казначейства России.