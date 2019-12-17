В Совфеде назвали фейком сообщение CNN о российском корабле-разведчике у берегов США

Американский телеканал CNN сообщил, что российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» несколько суток находился возле берегов штатов Флорида и Южная Каролина и выполнял маневры, напугавшие американцев. Однако в Совфеде назвали эту информацию «очередным антироссийским фейком».

Как утверждают американские журналисты, находясь в международных водах недалеко от побережья Флориды и Южной Каролины, российский корабль не включал при плохой видимости некоторые навигационные огни и «беспорядочно маневрировал», заставив понервничать проходившие мимо коммерческие суда.

«У меня нет информации, что какой-то российский разведывательный корабль находился у берегов США. Поэтому я думаю, что его там вовсе не было. А во-вторых хочется нашим американским друзьям сказать, что в таких очень ответственных сложных вещах, как безопасность граждан — российских, американских, любых других — мы крайне принципиальны и законопослушны, если нужно включать какие-то огни, мы включаем и никогда не перевираем по этому поводу», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, распространенное CNN сообщение — это «очередной информационный фейк, направленный против России».

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин добавил, что современные разведывательные военные корабли на то и существуют, чтобы быть там, где это необходимо.

«Точно так же, как и американские корабли и самолеты-разведчики. Тем более что речь идет о корабле океанской зоны действия, который может очень долго находиться в автономном режиме. Конечно, этот корабль выполнял свои задачи в Атлантике, но не думаю, что были какие-то навигационные проблемы — там очень опытный экипаж», — заметил Дандыкин в беседе с ФАН.

Он посмеялся над тем, что «США с их могучим флотом, с авианосцами и авиацией, десятками сотен баз за границей мог напугать наш обычный разведывательный корабль».