Как переселять будем? Светлана Разворотнева о проблемах аварийного жилья в России

Федеральное агентство новостей заводит новую рубрику. В ней мы будем рассказывать о различных проблемах жилищно-коммунального хозяйства, существующих в нашей стране, человеческим языком. В связи с чем пригласили в помощь признанного эксперта в этой области — исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль», заместителя председателя Общественного совета Минстроя России Светлану Разворотневу.

Светлана Разворотнева о проблемах аварийного жилья в России

В Государственной думе РФ и экспертных кругах не утихают споры вокруг новых механизмов переселения из аварийного жилья. Законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда» был принят Госдумой в первом чтении 14 ноября. Однако и депутаты, и эксперты отмечали, что законопроект вызывает немало вопросов и потребует ко второму чтению существенной доработки.

К доработке документа подключились не только представители профильного комитета по ЖКХ и жилищной политике, но и коллеги-смежники. В частности, достаточно активно обсуждалась инициатива депутата из бюджетного комитета Дмитрия Юркова, направившего обращение вице-премьеру Виталию Мутко. В ней парламентарий предлагает использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ для оплаты ипотечного взноса и субсидирования части платежа по ипотеке для граждан, переселяемых из аварийного жилья.

Безусловно, такие предложения заслуживают внимания. Законопроект уже существенно расширяет возможности использования господдержки при реализации программ переселения.

Средства фонда, согласно документу, могут расходоваться на:

1) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах с целью последующего предоставления переселяемым гражданам на условиях найма;

2) выплату выкупной цены владельцам помещений в аварийных домах;

3) выплаты гражданам субсидии на приобретение (строительство) новых помещений;

4) софинансирования затрат инвесторов, возводящих дома по программам развития застроенных территорий, при условии, что часть нового жилья будет предоставляться переселенцам из аварийных домов.

Еще один механизм, предложенный депутатом, позволит сделать инструменты социальной помощи более гибкими и разнообразными, что, в общем-то, хорошо. Но вот решит ли этот инструмент проблему переселения людей с низкими доходами?

Здесь существуют определенные сомнения.

В соответствии с новым законопроектом, расселение аварийных домов будет проходить по следующей схеме. Граждане, проживающие в аварийных квартирах на условиях социального найма, получат новые помещения по социальной норме — то есть по количеству квадратных метров, утвержденных в данном муниципалитете для предоставления нуждающимся, на каждого зарегистрированного в квартире.

А вот те, кто имел «несчастье» приватизировать свою квартиру в доме-развалюшке, получат только выкупную цену за это помещение. Законопроект предоставляет региону право обеспечивать для граждан, проживающих в аварийных домах, дополнительные меры социальной поддержки. Однако это именно право, а не обязанность.

Нетрудно предположить, что далеко не все субъекты найдут средства для этих самых дополнительных мер — например, для компенсации разницы между стоимостью старого жилья в аварийном доме и новой квартирой. И в таких регионах мы столкнемся с огромной проблемой.

Собственник с низкими доходами не сможет приобрести на полученные деньги новое жилье и в итоге останется без крыши над головой. К сожалению, в нашей стране немало людей — пенсионеров, инвалидов, многодетных, — которым не поможет даже ипотека с низкой процентной ставкой, поскольку денег зачастую не хватает даже на еду и одежду. И уж тем более им негде будет взять деньги на выплату ипотечного кредита.

Для таких людей и должны быть предусмотрены безусловные гарантии предоставления нового жилья по социальной норме. Пусть даже это самое жилье будет предоставляться без права дальнейшей приватизации.

Возложить на регионы обязанность защищать граждан с низкими доходами, проживающих в аварийном жилье, вне зависимости от того, наниматели они или собственники, — это лишь первый шаг. Следующим шагом должно стать заявление государства о том, на какие средства в дальнейшем будет осуществляться переселение из аварийного жилья.

Как известно, федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является частью национального проекта «Жилье и городская среда». На его реализацию из федерального бюджета до 2024 года будет выделено более 400 миллиардов рублей.

Однако до 2024 года планируется переселить исключительно дома, признанные аварийными до 1 января 2017-го. На какие деньги будет происходить переселение домов, признанных аварийными, после этого срока, не знает никто. А раз нет понимания по финансированию проекта, то говорить о непрерывных и постоянно действующих инструментах переселения как-то странно.

Тем более неуместно в этих условиях говорить о субсидировании ипотеки — ведь ипотеку за пять лет вряд ли погасишь. А вот как будут действовать механизмы поддержки после 2024 года, в нынешних условиях сказать невозможно.

Хочется надеяться, что к второму чтению депутаты Государственной думы внесут необходимые уточнения в законопроект. Такие, чтобы вопросов к нему было меньше, а уверенности у граждан, проживающих в аварийном жилье, — больше.