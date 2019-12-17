Москва, 17 декабря. Россия направит различным структурам ООН почти 17 миллионов долларов на восстановление Сирии в 2019 году. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 16,9 миллиона долларов будут выделены из федерального бюджета для того, чтобы обеспечить участие РФ в международных усилиях по восстановлению Сирии. Деньги пойдут на восстановление пострадавших населенных пунктов, школ и больниц. Кроме того, будет оказана помощь матерям и детям — они получат доступ к нормальному питанию и здравоохранению. Порядок перечисления и использования финансовых средств должны согласовать МИД РФ и российский Минфин.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2017 году было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). Сейчас в Сирийской Арабской Республике (САР) ведется активная работа по восстановлению и возвращению беженцев на родину. Кроме того, уничтожить террористов окончательно пока не удалось.

Как ранее установило Федеральное агентство новостей в ходе собственного расследования, поддержку боевикам ИГ1 оказывают США, спонсирующие террористов и поставляющие им оружие. Также сотрудникам ФАН удалось найти связь между террористами и автором «Новой газеты» Денисом Коротковым. В третьей публикации журналистов ФАН по данной теме рассказывается о россиянах, которые посвятили себя борьбе с терроризмом в Сирии. Кроме того, выяснилось, что США, которые оказывают пособничество «Исламскому государству», создали в России сеть СМИ с целью дискредитировать действия российских военных и дипломатов, направленные на установление мира в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.