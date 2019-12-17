Дамаск, 17 декабря. Россия восстановила единственный в Сирии химический завод по производству удобрений. Об этом во вторник заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, в рамках контракта по восстановлению и технической модернизации будет вложено 200 млн долларов. Замена устаревшего оборудования не только повысит эффективность производства, но и экологические нормы.

«Для сирийской стороны это важный шаг налаживания жизни и экономики страны, поскольку позволит сохранить имеющиеся и создать новые рабочие места. В планах — выйти с продукцией на рынки других ближневосточных стран», — отметил Борисов.

Вице-премьер добавил, что в настоящее время на заводе трудятся 1,5 тыс. человек. Предприятие выпускает аммиак, карбанид и суперфосфат для внутреннего рынка.

Напомним, что война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. В частности, речь идет об «Исламском государстве»1 — запрещенной в РФ террористической организации.

Федеральное агентство новостей провело большое расследование, в котором установило, что США напрямую сотрудничали с террористами ИГ1, поставляя им оружие, деньги и инструкторов. Также установлена связь между ИГ и сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым, чей номер был найден в бумагах террористов.

В рамках публикации серии материалов о ситуации в Сирии Федеральное агентство новостей также рассказало о том, как российские военные борются с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.