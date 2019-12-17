Власти ЦАР намерены привлечь молодых предпринимателей к развитию цифровой экономики

Банги, 17 декабря. Трехдневная экономическая конференция стартовала в столице Центральноафриканской Республики (ЦАР). В рамках конференции будет обсуждаться восстановление мирной жизни, а также перспективы дальнейшего экономического развития республики.

Министр экономики, планирования и сотрудничества ЦАР Феликс Молуа принял участие в торжественной церемонии открытия конференции. В работе экономической конференции принимает участие председатель специальной делегации Банги Эмиль Грос Накомбо, представители международной организации франкоязычных стран (МОФС) Шеку Усуман и ЮНИДО Тидиан Бойе, а также посол Египта в Камеруне и ЦАР Медхат Эль-Малиги.

Участники конференции планируют обсудить укрепления потенциала молодежи и женщин, а также их привлечение к процессу экономических преобразований. Кроме того, в ходе конференции будут обсуждаться тенденции экономического развития африканских стран и их влияние на ЦАР. Также в рамках конференции будут затронуты вопросы диверсификации хлопко-текстильной и швейной промышленности, а также возможность обмена опытом и сотрудничество с Египтом, передает «Экономика сегодня».

По словам Молуа, МОФС и власти Египта готовы поддержать Центральноафриканскую Республику в ее усилиях по развитию экономики. Кроме того, он заявил, что власти ЦАР намерены молодых предпринимателей к развитию цифрового сектора экономики.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет в ЦАР продолжалась гражданская война. По данным международных правозащитных организаций, к началу 2018 года более 70% территории ЦАР находилось под контролем различных группировок.

Благодаря поддержке России и властей Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР.

Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций. 5 февраля 2019 года власти Центральноафриканской Республики подписали мирное соглашение с 14 вооруженными группировками, действующими на территории страны.