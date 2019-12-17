Делегация Совфеда посетит сирийскую базу «Хмеймим» в конце декабря

Москва, 17 декабря. Делегация комитета Совета Федерации по обороне в декабре посетит российскую базу «Хмеймим» в Сирии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По словам сенатора, поездка состоится 26-28 декабря.

«Очередная российская парламентская делегация будет в Сирии в конце декабря этого года. Но это не двусторонний визит, а посещение российской базы «Хмеймим» и работа с нашими военнослужащими, которые там выполняют свою миссию», — объяснил он.

Косачев отметил, что в ближайшее время при активной поддержке Совфеда возможен также визит в Сирию по линии Межпарламентского союза (МПС).

Сенатор добавил, что парламентарии предпринимают все зависящие от них меры в целях скорейшего урегулирования сирийского кризиса. Он рассказал, что им удалось установить рабочие контакты с коллегами из Сирии и провести с ними серию видеомостов во время «горячей» фазы конфликта.

Кроме того, уточнил политик, парламентские делегации из России несколько раз выезжали в Сирию с рабочими визитами.

Резюмируя, Косачев сказал, что впереди ждет большая работа, которая не всегда является публичной и потому может казаться незаметной. Сенатор заверил, что на деле она проводится практически на ежедневной основе.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. Ситуация осложняется присутствием на территории страны войск иностранных государств и террористических группировок, в том числе формирований «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

В 2015 году по просьбе сирийского лидера Башара Асада президент России Владимир Путин распорядился направить в Сирию на авиабазу «Хмеймим» первую группу российских военных, чтобы помочь государству в борьбе с экстремистами.

Федеральное агентство новостей в рамках большого расследования о ситуации в Сирии получило свидетельства от местного жителя САР, рассказывающие о первом появлении россиян в государстве и их борьбе с боевиками.

Также ФАН установил, что на протяжении всего конфликта исламистам в Сирии оказывали поддержку США, предоставляя оружие, финансирование и инструкторов, а один из представителей «Новой газеты» Денис Коротков зарабатывал на сотрудничестве с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.