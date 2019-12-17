Киев анонсировал новые антироссийские санкции

Киев, 17 декабря. Киев собирается ввести санкции против предприятий, расположенных на не подконтрольных украинским властям территориях и сотрудничающих с компаниями оборонно-промышленного комплекса России. Соответствующее постановление правительства Украины было опубликовано на сайте кабмина страны.

В документе говорится, что предложения по санкциям должны быть одобрены и внесены на рассмотрение СНБО Украины в течение месяца .

«Предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ, расположенным на временно оккупированной территории Украины», — говорится в документе.

Кроме того, украинский МИД после вступления в силу решения СНБО по санкциям должен проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств, чтобы они рассмотрели вопрос о введении «аналогичных ограничительных мер».

Ранее Минфин США исключил три российские компании из санкционного списка: ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ», зарегистрированные в Ханты-Мансийском автономном округе, а также компанию ООО «Центр автообслуживания», которая базируется в Курганской области. Три предприятия были внесены в санкционный список Минфином США 5 декабря. Тогда же американские власти ввели санкции против 17 граждан России, которые, по мнению Минфина США якобы причастны к киберпреступлениям.