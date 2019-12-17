Россия не заинтересована в стремительно деградирующей украинской ГТС, заявил эксперт

Россия не заинтересована в долгосрочных контрактных отношениях со стремительно деградирующей украинской газотранспортной системой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Интенсивный диалог

«Газпром» и «Нафтогаз» продолжают вести интенсивный диалог по заключению нового газового контракта. Такое заявление сделал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский в кулуарах конференции Ростехнадзора.

«Считаю, что хорошо идут», — оценил он прошедшие в пятницу переговоры.

При этом Анатолий Яновский не стал давать прогнозы, когда может пройти следующая трехсторонняя встреча по газу с участием Еврокомиссии.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович сообщил, что следующий раунд трехсторонних консультаций (Россия, Украина, ЕК) запланирован на 19 декабря.

Давление на Украину

Как отметил Сергей Простаков, решение вопроса транзита российского газа через Украину сейчас зависит от нескольких стратегических и тактических моментов. В целом, Россия не заинтересована в долгосрочных контрактных отношениях со стремительно деградирующей украинской газотранспортной системой. Меняются и пути транспортировки сырья, и сам газовый рынок. Поэтому, уверен эксперт, было бы опрометчиво налагать на себя какие-либо длительные обязательства перед партнером, не раз показавшим, что он заинтересован во взаимовыгодных отношениях.

«Процесс достижения соглашений осложняется действиями США, которые в целом стремятся не допустить ввода в строй газопровода «Северный поток — 2» и принудить Россию платить за модернизацию украинской ГТС и дальнейший транзит через нее. При этом ситуация осложняется не только исками «Нафтогаза» к «Газпрому», многие из которых категорически не принимаются российской стороной. Внутри руководства украинской компании ведется борьба за власть между ставленниками различных американских групп влияния (Андреем Коболевым и Юрием Витренко), что еще более затрудняет достижение договоренностей», — пояснил Сергей Простаков.

Тем не менее необходимость разделения «Нафтогаза» на компанию — продавца газа и транспортную компанию для соответствия законодательству ЕС, потребность европейского и украинского рынков в российском газе давят на Киев, уверен эксперт. Затягивание переговоров приведет лишь к ухудшению его позиций, так как возрастет давление на Украину из Европы, а собственные ресурсы не позволяют Киеву рассчитывать на самостоятельность.

«В таких условиях заключение договора о транзите и прямых закупках российского газа Украиной на достаточно выгодных для России условиях вполне вероятно. И чем больше будут затягиваться Киевом переговоры, тем более высокой будет вероятность такого договора», — заключил Сергей Простаков.

Ранее поступила информация, что «Нафтогаз» и «Газпром» после встречи в Вене смогли прийти к предварительным договоренностям по транзиту газа из Российской Федерации через Украину. Сообщалось, что стороны ведут активное обсуждение конкретики. Однако позднее «Нафтогаз» опроверг информацию, что Россия и Украина смогли достичь предварительного соглашения по транзиту газа из РФ.