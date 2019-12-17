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Росгеология и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве

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Росгеология и Конго подпишут соглашение о сотрудничестве

Москва, 17 декабря. Росгеология подпишет соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с профильным Министерством Республики Конго в предстоящую пятницу. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Министерства энергетики России.

Как отметил заместитель генерального директора Росгеологии Петр Золотарев, достигнутые договоренности предполагают перспективное долгосрочное сотрудничество в сфере геологического изучения, поисков, оценки, разведки полезных ископаемых в африканской стране.

По его словам, принимая во внимание дефицитную геологическую изученность большей части территории государства, российская сторона высоко оценила перспективы выявления в Конго новых месторождений полезных ископаемых.

Ранее стало известно, что Национальное южноафриканское нефтяное предприятие и Росгеология обсуждают заключение сделки на общую сумму в 359 млн долларов.

Источник: Министерство энергетики России
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