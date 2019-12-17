Эксперт объяснил важность развития российской базы в сирийском Тартусе

Военный эксперт Всеволод Хмыров уверен, что, если РФ намерена быть крупным игроком в Средиземноморье, базу в Тартусе необходимо развивать.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что в ближайшие четыре года Российская Федерация намерена вложить 500 миллионов долларов в модернизацию и развитие переданного в управление России сирийского порта Тартус.

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов», — сказал Борисов.

Вице-премьер также подчеркнул, что, несмотря на низкую загруженность, в Тартусе уже созданы рабочие места для 3700 человек. В планах Москвы — глубокая модернизация порта, восстановление, а в некоторых регионах и прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора «Средиземное море — Персидский залив». В будущем он позволит увеличить грузовой поток через сирийский порт.

Комментируя планы Москвы, контр-адмирал в отставке, Герой России, кандидат технических наук Всеволод Хмыров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что это очень важное решение для страны, которая намерена играть ключевую роль «на этом стратегическом направлении».

«Я профессиональный подводник, причем стратег, всю жизнь проходил на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения, и, конечно, для меня размещение за границей сил и средств — тема важная. Если Борисов заявляет, то он знает, о чем говорит. Другое дело, что мы знаем — флот не может существовать без хорошо оборудованных баз. Каким бы там флот ни был — большим или маленьким, подводным или надводным, нужна хорошая система базирования и ремонтная база. Такие базы у нас существовали, в том числе и в Тартусе, в том числе и на Дальнем Востоке, в том числе и на Кубе во время Карибского кризиса. Любая страна, тяготеющая к контролю территорий, вынуждена иметь удаленные базы, причем базы, хорошо оснащенные технически и с точки зрения связи. Сегодня еще, кроме всего прочего, серьезнейшее значение имеет противовоздушная оборона», — поясняет эксперт.

Отметим, в 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

«Если уж мы туда (в Сирию. — Прим. ФАН) пришли и хотим, чтобы у нас была серьезная система и она работала, то конечно нужно развивать систему базирования. И особенно в таком стратегическом регионе как Средиземное море, это необходимость. Если мы туда пришли и хотим быть серьезным игроком на этом стратегическом направлении, абсолютно необходимо развивать базу. И если правительство РФ приняло такое решение, и исполнителем является МО, то я буду эту тему только приветствовать. Так что дай бог», — заключил Хмыров.

Напомним, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее заявлял, что Российская Федерация усилит свои позиции в Средиземном море за счет превращения пункта МТО в сирийском Тартусе, в полноценную военно-морскую базу. Само же расширение российского влияния в Средиземном море станет настоящей головной болью для американцев.